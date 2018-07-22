رسانه ها وحدت و امید را گسترش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری در نشست «رسانه، افکار عمومی و بازنمایی رویداد» که به میزبانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از فعالان رسانه و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد، با تاکید بر نقش رسانه در فضای جامعه گفت: جامعه سازی و هدایت ملت، مهمترین نقش رسانه محسوب می شود که البته بخشی از هدایت مردم بر عهده رسانه ها است و مسئولان و سایر ارکان نیز در این امر تاثیرگذار هستند.

وی با اشاره به اینکه رسانه های ما سیاست زده شده اند، ادامه داد: باید توجه کنیم رسانه باید اعتدال را رعایت کند و اخلاق رسانه ای یعنی صداقت و عدالت در بیان که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هر رسانه ای که تملق و ناامیدی را در جامعه گسترش دهد، باید در فضای رسانه ای و مطبوعاتی ترد شود، افزود: همه ما مسئولیم که وحدت ملی را گسترش داده و امید را نیز در جامعه تعمیم دهیم.

کلانتری ادامه داد: البته این مسائل نافی نقد نیست و رسانه ها قطعاً باید نقد کنند اما نباید اینطور باشد که همه را با یک چوب برانند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: البته باید رابطه بین رسانه و فضای مجازی مرزبندی شود تا اطلاعات و اخبار از مبادی رسمی و با ذکر منبع به مردم ارائه شود.