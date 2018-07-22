واکنش «حماس» و «جهاد» به یورش شهرک نشینان به صحن های مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عبداللطیف القانوع، سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: ما از ساکنان قدس و کرانه باختری می خواهیم تا در برابر اقدامات شهرک نشینان صهیونیست در خصوص یورش به صحن های مسجد الاقصی ایستاده و انتفاضه قدس را به پیش ببرند.

جنبش جهاد اسلامی نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات شهرک نشینان در خصوص یورش به صحن های مسجد الاقصی یک تجاوز خطرناک به شمار می آید که نیازمند واکنش فوری است.

بیش از ۷۰۰ شهرک نشین صهیونیست امروز در اقدامی هتاکانه ضمن یورش به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

شهرک نشینان در یورش خود به مسجدالاقصی از حمایت نظامیان صهیونیست برخوردار بودند.