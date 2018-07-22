کشاورزان باید کنتور هوشمند در چاه های خود نصب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان ظهر امروز یک شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب هشترود گفت: کشاورزان باید مصرف آب را رعایت و نسبت به نصب کنتورهای هوشمند در چاه های خود اقدام کنند.

وی نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌های آب کشاورزی را یکی از راه‌های مفید برای مدیریت مصرف آب در سطح شهرستان عنوان کرد.

وی افزود: ادارات نباید برای ساخت و ساز ها برق، آب و خدمات موقت بدهند زیرا این کار باعث ساخت و سازخلاف و غیر قانونی می شود.

امینیان بر الزام کنتور هجمی در روستاها تاکید و بیان کرد: اگر مصرف اضافی صورت گیرد آب آنها قطع خواهد شد.

فرماندار هشترود بر لزوم توجه ویژه به مصرف آب و اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود :آبیاری سنتی در بخش کشاورزی باعث هدر رفت آب می‌شود.

وی گفت: قیمت یک لیتر آب از قیمت یک لیتر بنزین گرانتر است و باید مصرف آب کنترل و درست مصرف شود.

امینیان همچنین به وضعیت الگوی کشت خصوصاً هندوانه در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: مصرف بالای آب در این محصول و برنامه ریزی جهت جایگزینی محصولات با نیاز آبی کمتر در سطح اراضی شهرستان لازم است.