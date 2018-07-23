به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین کنفرانس بینالمللی زیبایی شناسی و فلسفه در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در آمستردام، هلند برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل ادبیات زیبایی شناسی، انتشارات زیبایی شناسی، نقد هنری، ژانرهای هنری، مفاهیم در زیبایی شناسی، طراحی، تئوری فیلم، ظاهر انسان، زیبایی شناسی ژاپنی، انتقاد ادبی، انتقاد جدید، فیلسوفان هنر، فلسفه موسیقی، فوئواستاتیک، تقارن و نظریههای زیبایی شناسی می شود.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۱/amsterdam/ICAP?step=۲ ارسال نمایند.
مهات ارسال آثار ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/amsterdam/ICAP مراجعه گردد.
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