انتقاد استاندار کرمانشاه از بی توجهی مدیران به امور جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در دومین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: در استانهایی که عشایری و قومیتی هستند پذیرفته نیست که آمار طلاق به این اندازه بالا باشد.



استاندار کرمانشاه با انتقاد از عدم حضور مدیران دستگاهها در جلسه ستاد امور جوانان افزود: متاسفانه مدیران کل نسبت به ستاد جوانان مقداری بی تفاوت هستند و این عدم بی توجهی شاید به دلیل بها ندادن به قشر جوان است که این ایراد بزرگی بوده و باید برطرف شود.



وی بیان کرد: هر ماه جلسه ای برای بررسی امورات جوانان برگزار خواهد شد که لازم است به خاطر اهمیت موضوع جوانان حتما مدیران و نه معاونان در این جلسات حضور داشته باشند؛ در این جلسات باید دستور کارهایی بیان شود که چالش های پیش روی جوانان را مطرح کند تا بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم.



بازوند افزود: انتظار داریم ظرف مدت ۱۵ روز سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه طرح جامع کاهش طلاق را در استان ارائه دهد و در این راستا وظیفه هر دستگاه را مشخص کند.



استاندار کرمانشاه اذعان داشت: همچنین لازم است این طرح جامع طلاق به عنوان دستور کار در شورای فرهنگ عمومی که با حضور امام جمعه کرمانشاه برگزار می شود مطرح شود چرا که طلاق ریشه فرهنگی نیز دارد.



وی نقش برنامه های فرهنگی را در امر کاهش طلاق پررنگ تر اعلام کرد و افزود: باید در این خصوص ائمه جماعت، روحانیون، مساجد پای کار بیایند.



بازوند به نحوه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات وام ازدواج انتقاد کرد و گفت: با گذشت ۴ ماه از سال هنوز آمار دقیقی از افراد در صف انتظار جهت دریافت وام در دست نیست لذا باید برای جلسه آینده بانک مرکزی این تعداد را احصاء کند و مدت پرداخت وام نیز مشخص شود.



استاندار بیان داشت: سپس دستور العمل لازم را به بانک ها ابلاغ کنند و بانک ها را ملزم به اجرای دقیق کنند، البته بحث تعداد تضامین تا سقف ۱۵ میلیون تومان نیز مشخص کند و هر بانکی قانون خودسرانه برای خود به کار نگیرد.



وی با ابراز نگرانی از آمار طلاق تاکید کرد: باید علل بالای درصد طلاق در استان کرمانشاه بررسی شود.

بازوند افزود: برنامه های هفته ازدواج از طرف سازمان ورزش و جوانان به کلیه دستگاهها ابلاغ شود و دستگاهها نیز باید با اجرای دقیق از آن برنامه ها حمایت کنند.