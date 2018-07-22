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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

انتقاد از بی‌اطلاعی وزیر علوم در موضوع بازرسی آژانس از دانشگاه‌ها

انتقاد از بی‌اطلاعی وزیر علوم در موضوع بازرسی آژانس از دانشگاه‌ها

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، از بی‌اطلاعی وزیر علوم در موضوع بازرسی آژانس از برخی دانشگاهها انتقاد کرد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفتگو با مهر، با انتقاد از مواضع ضد و نقیض وزیر علوم در خصوص خبر بازرسی آژانس انرژی اتمی از برخی دانشگاههای کشور، دلیل این مسأله را عدم اشراف و اطلاع وزیر علوم نسبت به زیرمجموعه‌اش و رخدادهای آن عنوان کرد.

وی با اشاره به عدم اطلاع و تکذیب اولیه وزیر علوم در خصوص موضوع بازرسی آژانس از برخی دانشگاهها و تایید مساله انجام بازرسی در کمتر از ۲۴ ساعت از تکذیب موضوع، این مسأله را موجب ناخرسندی و ناراحتی دانشگاهیان دانست و عنوان کرد: در شرایطی که وزیر علوم تا این حد نسبت به زیرمجموعه خود بی‌اطلاع و غافل است، چگونه می‌تواند و به چه صورت می خواهد از حریم آموزش عالی و کیان دانشگاهها صیانت و حفاظت کند؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسأله بازرسی آژانس از دانشگاه ها را موضوعی بسیار مهم و حساس دانست و تاکید کرد: این موضوع موجب خدشه‌دار شدن حریم دانشگاهها و مراکز علمی شده و وزیر علوم باید در قبال عدم اطلاع و بی خبری از وقایع و رخدادهای حوزه آموزش عالی و به صورت مشخص بازرسی آژانس از برخی دانشگاه ها، به صورت مسئولانه پاسخگو بوده و با قدرت و قوت از حریم دانشگاه و دانشگاهیان دفاع کند.

کد مطلب 4353828

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