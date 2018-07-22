سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفتگو با مهر، با انتقاد از مواضع ضد و نقیض وزیر علوم در خصوص خبر بازرسی آژانس انرژی اتمی از برخی دانشگاههای کشور، دلیل این مسأله را عدم اشراف و اطلاع وزیر علوم نسبت به زیرمجموعه‌اش و رخدادهای آن عنوان کرد.

وی با اشاره به عدم اطلاع و تکذیب اولیه وزیر علوم در خصوص موضوع بازرسی آژانس از برخی دانشگاهها و تایید مساله انجام بازرسی در کمتر از ۲۴ ساعت از تکذیب موضوع، این مسأله را موجب ناخرسندی و ناراحتی دانشگاهیان دانست و عنوان کرد: در شرایطی که وزیر علوم تا این حد نسبت به زیرمجموعه خود بی‌اطلاع و غافل است، چگونه می‌تواند و به چه صورت می خواهد از حریم آموزش عالی و کیان دانشگاهها صیانت و حفاظت کند؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مسأله بازرسی آژانس از دانشگاه ها را موضوعی بسیار مهم و حساس دانست و تاکید کرد: این موضوع موجب خدشه‌دار شدن حریم دانشگاهها و مراکز علمی شده و وزیر علوم باید در قبال عدم اطلاع و بی خبری از وقایع و رخدادهای حوزه آموزش عالی و به صورت مشخص بازرسی آژانس از برخی دانشگاه ها، به صورت مسئولانه پاسخگو بوده و با قدرت و قوت از حریم دانشگاه و دانشگاهیان دفاع کند.