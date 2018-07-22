عملکرد بانک های خصوصی در حمایت از تولید ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در استان گلستان، اظهار کرد: عملکرد بانک های خصوصی در حمایت از تولید ملی ضعیف بوده و این یک واقعیت است.

وی افزود: برخی از بانک ها پرداختی در زمینه رونق تولید نداشتند و به بانک مرکزی اعلام کردیم و قول پیگیری داده شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح رونق تولید، سال ۹۵ در شرایطی که ناامیدی تولیدکنندگان و صنعت گران بیش از امروز بود در دستورکار قرار گرفت.

رحمانی ادامه داد: در سال نخست ۱۶ هزار میلیارد تومان و سال گذشته و امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد تا واحدهای کوچک و متوسطی که بر اثر تحریم های گذشته آسیب دیده بود، مورد حمایت قرار بگیرد.

وی با اشاره به عزم دولت برای رونق تولید و اشتغال گفت: دولت طرح های مختلفی از جمله اشتغال روستایی و طرح کارا را در دست اجرا دارد و در بودجه ۹۷ هم ردیف های خوبی برای این کار پیش بینی شده است.

رحمانی تأکید کرد: اعتقاد ما این نیست که اشتغال فقط از سوی دولت ایجاد شود اما این اقدامات می تواند به عنوان کاتالیزور باشد.

تحریم ها فرصت است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که از نوسانات ارزی بخش صنعت آسیب های زیادی دیده و می بیند، اظهار کرد: اما همه این شرایط تهدید نیست بلکه می توان به عنوان فرصت از آن استفاده کرد.

رحمانی اضافه کرد: درست است که برخی واحدها از این نوسانات متضرر می شوند اما عده ای هم می توانند از این فرصت برخوردار شوند.

وی با اشاره به تبدیل اقدامات کارگروه تسهیل به قانون خاطرنشان کرد: در گذشته برخی مصوبات ما را بانک ها اجرا نمی کردند و یا با سختی و پیگیری فراوان انجام می شد اما اکنون تبدیل به قانون شده و همه دستورالعمل ها و بخشنامه های آن لازم الاجراست.

رحمانی با بیان این که این وزارتخانه پروژه های ویژه ای را در دست اقدام دارد، افزود: داخلی سازی و ایجاد زنجیره ارزش فلزاتی هم چون فولاد، مس و آلومینیوم، فعال سازی معادن کوچک، توسعه تولید پوشاک و نساجی و کفش، توسعه لجستیکی و زنجیره تامین از پروژه های ویژه وزارتخانه است.

وی درخصوص بازسازی و نوسازی صنایع و واحدهای صنفی بیان کرد: این طرح برای تولید رقابت پذیر، افزایش صادرات و کاهش مصرف انرژی مؤثر است، در این طرح یارانه هایی هم به صنایع داده می شود و امسال به ۱۰ هزار واحد صنعتی و معدنی و ۱۰ هزار واحد صنفی تسهیلات نوسازی و بازسازی داده خواهد شد.