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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

رئیس اتاق بازرگانی گرگان:

صدور مجوز برای طرح های تکراری ممنوع شود

صدور مجوز برای طرح های تکراری ممنوع شود

گرگان- رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: صدور مجوز برای طرح های تکراری ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی چوپانی، ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: در شرایط کنونی دولت بیش از گذشته باید از ارز کشور صیانت کرده و از صدور مجوز برای صنایع تکراری و اشباع شده بپرهیزد.

وی با اشاره به منابع و مصارف بانک های استان گفت: منابع بانک های دولتی استان چیزی حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند.

چوپانی ادامه داد: اگر در این شرایط بنگاه های اقتصادی دچار فروپاشی شوند نه بانک ها به پول خود می رسند و نه این که به آن اندازه زندان داریم که همه تولیدکنندگان و صنعتگران را به داخل آن بیندازیم.

حرمت تولیدکنندگان حفظ شود

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: امروز باید به تولیدکنندگان و صنعتگران احترام گذاشته شود و جلسات خوبی هم در این زمینه با دادستانی و دستگاه های قضایی استان داشتیم.

چوپانی درخصوص گشایش ال سی هم گفت: منابع و مصارف بانک های دولتی مشخص است اما وضعیت بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مشخص نیست؛ ال سی هایی که بازشده عموماً توسط بانک های خصوصی بوده اما آماری در این زمینه وجود ندارد و فساد اصلی در همین جا لانه دارد.

وی افزود: باید بانک های خصوصی موظف شوند تا منابع و مصارف خود را به استانداری اعلام کنند تا بر آن ها نظارت شود همچنین باید بر ثبت سفارش ها نظارت شده و پس از تأیید گشایش ها اتفاق بیفتد.

چوپانی بیان کرد: کل اعتبارات ارزی استان گلستان پس از گشایش ها کمتر از ۱۰ میلیون دلار بوده که در مقابل ۵.۵ میلیارد دلار عدد ناچیزی است.

کد مطلب 4353851

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