جابجایی ساعت کار ادارات زنجان تا پایان مرداد ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، در پی اجرای موفقیت آمیز طرح آزمایشی تغییر ساعات کاری دستگاه های اجرایی استان در نیمه دوم تیرماه که مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران و دستور استاندار زنجان انجام شد، بدلیل نتایج مثبتی که در راستای کاهش مصرف برق بویژه در ساعات اوج مصرف به دنبال داشت، با درخواست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، این طرح تا پایان مرداد استمرار خواهد یافت.

تمامی مدیران استانی و شهرستانی موظف شده اند تمهیدات لازم از جمله استفاده از دستگاه های مولد برق اضطراری و استفاده کمتر از دستگاه های برقی موجود را برای کاهش مصرف برق اتخاذ نمایند.

در پایان دوره، با دستگاه های اجرایی که مصرف برق خود را در مقایسه با ماه‌های گذشته کاهش نداده باشند برخورد قانونی خواهد شد و مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش هفتگی بر عهده شرکت توزیع برق استان خواهد بود.