دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۸۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی شامگاه دیروز یک‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برای اولین بار دولت تمامی اورژانس های آذربایجان شرقی و سایر استان ها را به بروزترین آمبولانس ها نوسازی کرده است، اظهار کرد: علاوه بر آمبولانس، دولت با منابعی که از بابت طرح تحول نظام سلامت در اختیار داشت توانست اورژانس هوایی در استان های کشور را راه اندازی کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: ما در آذربایجان شرقی طبق برنامه هایی که وزارت بهداشت و درمان در طرح تحول نظام سلامت تعیین کرده بود تخطی نکرده ایم و اگر اشکلاتی هم وجود دارد سعی داریم تا آن اشکالات را اصلاح کنیم.

وی از اجرای سیستم ارجاع برای اولین بار در شمالغرب کشور در آذربایجان شرقی خبر داد، گفت: تنها با راه اندازی سیستم ارجاع می شود کسانی که واقعاً مستحق خدمات یارانه دار دولت در حوزه بهداشت و درمان هستند از این خدمات استفاده کنند.

دولت تدبیر و امید اکنون به این نتیجه رسیده تا سیستم ارجاع را راه اندازی کند

صومی با تاکید بر اینکه دولت با تبعیت از سیاست ها و راهبردهایی که از پیش تعیین شده می تواند با کمترین هزینه بیشترین خدمات بهداشت و درمان را به مردم ارائه دهد تصریح کرد: محدودیت منابع مالی دولت را باید فرصتی مغتنم تلقی کنیم چون در این شرایط می توانیم در اجرای طرح تحول نظام سلامت از اصول صحیح تبعیت کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز یادآور شد: دولت تدبیر و امید اکنون به این نتیجه رسیده تا سیستم ارجاع را راه اندازی کند تا بدین طریق منابع مالی به درستی هزینه شود.

وی در ادامه سخنان با ذکر اینکه مراکز بهداشت و درمان دولتی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ۸۰۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد، گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد یعنی ۵۰ میلیارد تومان تراز مثبت داریم در حالی که سال ۹۲ بنده دانشگاه علوم پزشکی تبریز را با نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی تحول گرفتم.

صومی بابیان اینکه در شرایط فعلی کشور بروز فساد در کشور احتمال دارد، گفت: علی رغم تمامی مشکلات و موانعی چون تحریم ها دانشگاه علوم پزشکی تبریز سعی می کند تا خدمات به مردم ارائه داده و از قاچاق و فساد جلوگیری کند.