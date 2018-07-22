آتش برج «پارمیس» تهران خاموش شد

به گزارش خبرنگارمهر، سید جلال ملکی عصر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی آتش سوزی که در برج مسکونی در غرب تهران در خیابان دریا به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شده بود در ساعت ۱۵ و ۲۶ دقیقه توسط ستاد فرماندهی ۷ ایستگاه به همراه چندین دستگاه تنفسی و نردبان به محل اعزام شدند.

ملکی افزود: اولین ایستگاه در مدت زمان ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه با توجه به نزدیک بودن به محل حادثه در محل حاضر شد و ایستگاه های دیگر نیز به سرعت خود را به محل حریق رساندند.

وی با اشاره به اینکه محل آتش سوزی یک ساختمان ۱۶طبقه بوده است گفت: این ساختمان دارای ۲۴۰ واحد مسکونی بوده است و طبقه های پایین تا بالاترین طبقه ها در قسمت رایزر دچار آتش سوزی شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه رایزر محل عبور اتصالات است و کاملا شعله ور بوده است گفت: از طبقه سوم به بالا به دلیل وجود دود بسیار زیاد و غلیظ امکان نفوذ مگر اینکه با تجهیزات تنفسی بسیار سخت بود.

اطلاعات اولیه حاکی از این بود که تعداد زیادی از افراد در طبقات بالایی محبوس هستند که آتش نشانان به داخل نفوذ کردند و همزمان با خاموش کردن آتش به نجات افراد نیز مشغول شدند و در گروه های چند نفره خود را به طبقات بالایی رساندند و هم از طریق نردبان های هیدرولیکی و هم از طریق راه پله ها در طبقات پایین تر موفق شدند نفرات بسیار زیادی را نجات دهند و تعداد زیادی را نیز از طریق پشت بام انتقال دادند.

ملکی با اشاره به اینکه هم اکنون آتش خاموش شده است و آتش نشانان با احتیاط در حال خروج نفرات از پله ها هستند افزود: چیزی حدود ۸۰ تا ۹۰ نفر توسط آتش نشانان به سلامت از محل حادثه خارج شدند و چند نفری هم دچار دود گرفتگی شده بودند ودر میان این افراد کودک چند روزه نیز مشاهده شد و افراد سالخورده نیز حضور داشتند.

وی افزود: با وجود خاموش شدن آتش نیروهای آتش نشانی با توجه به تعداد واحدها که خیلی زیاداست کماکان در تمام طبقات در حال جستجو هستند که فردی جا نمانده باشد و تعدادی هم که در سطح پشت بام هستند مشغول خروج و انتقال این افراد هستند.