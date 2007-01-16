دولت از بیانیه نمایندگان مجلس درباره بودجه استقبال کرد / امیدواریم تکالیف تبصره 13 را تا پایان سال به انجام برسانیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور صبح امروز در دفاع از ضرورت یک فوریت لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت در جلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: در یک سال گذشته به طور جدی بحث اجرای تبصره 13 را تعقیب کردیم، ابتدا گفته بودیم که این یک برنامه است و یک تبصره سالانه نخواهد بود ولی شروع و آغازی می خواست که با تصویب و موافقت مجلس این تبصره در لایحه گذاشته شد.

پور محمدی افزود: قطار تبصره روی ریل افتاده ، به گونه ای که آیین نامه مقدمات اجرایی و بخش های مختلف این تبصره که در ابعاد مختلف تعیین کننده است بر روی مصرف سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، گاز سوز کردن، یارانه سوخت، خارج کردن خودروهای فرسوده و توسعه قطار شهری تاثیر خوبی داشته است و امیدواریم تکالیف تبصره 13 را در سال 85 به انجام برسانیم.

وی ادامه داد: برای اینکه بحث توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت را به یک برنامه زمان دارد وتعریف شده تبدیل کنیم در دولت بحث زیادی مطرح شد که این را تبدیل به یک قانون کنیم تا تکلیف مجلس و دولت در این جهت روشن شود. به خصوص که تاثیر زیادی در لایحه بودجه و بودجه سال آینده خواهد گذاشت از این روتاکید شد اگر بتوانیم این لایحه را قبل از تصویب بودجه به تصویب برسانیم یک تبصره سنگین و پر مواد را که حجم زیادی هم در لایحه بودجه دارد، ازدل لایحه بودجه 86 بر می داریم و صرفا به چند ردیف اکتفا خواهیم کرد ، لذا خوشبتخانه مجلس شورای اسلامی دو روز گذشته یک بیانیه ای به امضای 150 تن از نمایندگان تصریب کرد که این بیانیه در دولت خوانده شد و دولت از این بیانیه استقبال کرد.

پورمحمدی گفت: هر چند لایحه در مراحل نهایی قرار دارد ولی خوشحالیم که بخش زیادی از نظرات نمایندگان مجلس دراین لایحه که تقدیم شما خواهد شد ،منظور شده و به خصوص در رابطه با این لایحه ای که امروز خدمت شما هستم چند تذکر عمده نمایندگان رعایت شده که سیاستهای مقطعی و غیر نظام وار نباشد و به سیاستهای منسجم و سیستمی تبدیل شده که این موضوع رعایت شده است.

وی خاطر نشان کرد: بحث دیگری که مطرح شده این است که بودجه دولت ازاتکا به نفت کاهش پیدا کند که این تبصره تاثیر مستقیم و فو قاعلاده ای درکاهش اتکاء به بودجه نفت خواهد داشت وتاکید دیگر نمایندگان بر این بود که لایحه بودجه دارای کمترین تبصره باشد وخوشبختانه در دولت چند موضوع و از جمله موضوع حمل و نقل به یک لایحه تبدیل شد و فقط چون در رابطه با موضوع حمل و نقل تجربه یکساله داشتیم زودتر توانستیم لایحه را تدوین و به مجلس تقدیم کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: در ماده آخر نامه نمایندگان مجلس در روز یکشنبه بحث کاهش اتکا به مصرف بنزین به واردات بنزین بود که این هم تاکید جدی است که خوشبختانه در این لایحه به این موضوع توجه جدی شده است وهمانطور که مستحضرید بحث حمل و نقل عمومی یکی از موضوعات جدی درابعاد مختلف است و اهتمام شما نمایندگان هم به آن روشن است و ما این لایحه را به صورت دو فوریت تقدیم مجلس کردیم برای اینکه بتوانیم در ورای لایحه سال 86 لایحه را کمی کوچکتر کنیم و خیال شما را راحت تر کنیم و از سوی دیگر هم به نظرات کارشناسی های بیشتر نمایندگان توجه و نیاز داریم البته در رابطه با لایحه تبصره 13 ما با کمیسیون های مربوط چه کمیسیون عمران وانرژی کار کافی انجام دادیم.

وی افزود: نمایندگان در مجلس و هیات رئیسه مجلس پیشنهاد دادند که اگر به صورت یک فوریت هم بیاورند چون مجلس عنایت دارد ما هم تاکید می کنیم و کمیسیون ما هم همکاری خواهند کرد و به تصویب خواهد رسید و تاثیر خودش را در لایحه بودجه سال 86 خواهد گذاشت از این جهت بهتر است که به کمیسیون هم ارجاع شود و نظرات نمایندگان هم در یک فضای بیشتی مورد عنایت قرار بگیرد و فقط امیدواریم که قبل از بررسی بودجه سال 86 برسد که بودجه برای شما راحت تر تصویب شود و تکلیف ما هم برای سهمیه بندی بنزین وحذف یارانه بنزین طبق پیشنهادی که دادیم عمل شود و تکلیف بخش های مختلفی که در رابطه با این لایحه تعیین کننده هستند وسهم دارند مشخص شود.

وی گفت: همان فضای تبصره 13 در این لایحه تعمیم پیدا کرده است و یکسری مشکلات اجرایی بوده که در این یکسال تجربه این مشکلات اجرایی را کنار گذاشتیم و یکی دو پیشنهاد کوچک را اضافه کردیم بخصوص پیشنهاد بودجه این لایحه بوده به خصوص تاکید حداد عادل در جمع استانداران که شما خیلی اتکایتان به فاینانس نباشد که مشکلات فاینانس تحمیلی به این لایحه و این موضوع مهم کشوری تحمیل شود و حالا اگر مجلس می خواهد این شکل یا شکل سال گذشته می خواهد بپذیرد که بحث فاینانس و صندوق ذخیره ارزی است به هر شکلی که تصویب کند ما در خدمت هستیم.