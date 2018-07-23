معلم گنبدی غرامت فوت فرزندش را برای ساخت مدرسه اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خانم الهیاری معلم مدرسه ابتدایی که اخیراً فرزندش را در حادثه تصادف از دست داده بود، دیه فرزندش را به ساخت و توسعه واحد آموزشی محل خدمتش، واقع در روستای «آق قایه» که از روستاهای محروم گنبد است، اهدا کرد.

این واحد آموزشی با زیربنای ۱۹۰ مترمربع و با هزینه دو میلیارد ریال در قالب افزایش کلاس های درس به دبستان فعلی این روستا احداث می شود.

مبلغ یک میلیارد ریال از هزینه ساخت این واحد آموزشی توسط این معلم دلسوز و فداکار گنبدی به این امر اهدا شد و بقیه هزینه هم از محل اعتبارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان تامین می شود.

این معلم گنبدی هدف خود از این اقدام، ترویج و گسترش فرهنگ گذشت و فداکاری و همچنین توسعه فضای آموزشی و رفع محرومیت و کاهش دانش آموزان باز مانده از تحصیل، بالاخص دانش آموزان دختر مناطق محروم اعلام کرد.

گفتنی است؛ مراسم کلنگ زنی ساخت این واحد آموزشی با حضور فرج الله رزاقی، مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس، محمدحسین کمیلی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و دیگر مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.