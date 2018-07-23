حاشیه سود تولیدگوشت مرغ در راستای ایجاد آرامش در بازار کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ حسین فیروزی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: از آنجا که تولید گوشت مرغ در کردستان بیشتر از مصرف آن است نباید قیمت آن برای مصرف کننده از استان های همجوار ما زیادتر باشد.

وی با اشاره به اینکه خرده فروش ها افزایش قیمت حامل های انرژی و تعداد خرده فروش ها را از دلایل افزایش قیمت مرغ ذکر کردند، اظهارداشت: نباید به دلیل این موارد حق مصرف کنندگان ضایع شود.

وی با بیان اینکه زنجیره تولید تا مصرف نهایی برای ما مهم است، بیان کرد: قطعا اگر سود مناسب نصیب تولید کننده شود شاهد پایداری تولید خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان کار کارگروه تنظیم بازار را رعایت حقوق مصرف کنندگان خواند و ادامه داد: تمام آیتم های مورد نیاز در تعیین نرخ قیمت گوشت سفید که هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده مناسب باشد، در استان رعایت شده است.

فیروزی اضافه کرد: منطق بازار این است که با افزایش عرضه هر کالایی قیمت آن کاهش یابد لذا به این مهم باید توجه شود.

وی اظهارداشت: سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان مرجع دولتی باید روزانه قیمت تمام شده مرغ زنده در استان را که از سوی اتحادیه اعلام می شود، به طور کارشناسی تایید یا رد کند.

وی خطاب به معاون سازمان جهاد کشاورزی که مسئله مذکور را خارج از حیطه کاری این سازمان عنوان کرد، ادامه داد: ما نمی خواهیم که این سازمان سیاسی کاری و یا به ضرر کسی کار کنند بلکه وظیفه دارید نظر کارشناسی در ارتباط با قیمت مرغ را به این کارگروه اعلام کنید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: همه باید به وظایف خود عمل کنند و اگر مدیری یا کارشناسی نسبت به مسئولیتی که برعهده او گذاشته شده شانه خالی کند بی شک با او برخورد قانونی خواهد شد.

فیروزی با اشاره به اینکه کارگروه تنظیم بازار رسالت تامین و توزیع کالاهای اساسی مردم را برعهده دارد، گفت: روال و نحوه کار گذشته تغییر کرده است و این کارگروه براساس دستورالعمل های جدید فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه وضعیت جدید بر بازار ما حاکم شده و همه مدیران باید پای کار بیایند و به آرامش بازار کمک کنند، بیان کرد: حقوق مصرف کننده خط قرمز همه ما است و باید رعایت شود و حقوق تولید کننده هم هم راستای حقوق مصرف کننده است.

وی بر کاهش حاشیه سود در تولید گوشت مرغ درراستای ایجاد آرامش در بازار استان تاکید کرد و افزود: گشت های بازرسی هم باید به خوبی بازار را کنترل کنند تا مبادا کم فروشی در سطح بازار اتفاق بیافتد.