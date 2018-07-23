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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:

فراخوان برپایی نمایشگاه مطبوعات در استان گلستان منتشر شد

فراخوان برپایی نمایشگاه مطبوعات در استان گلستان منتشر شد

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از انتشار فراخوان برپایی نمایشگاه مطبوعات در استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه به همت خانه مطبوعات و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عادله کشمیری اظهار کرد: نمایشگاه مطبوعات در استان به همت خانه مطبوعات گلستان و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.

کشمیری افزود: این نمایشگاه از ١٣ تا ١٧ مرداد ماه سال جاری در محل سوله نمایشگاهی تالارفخرالدین اسعدگرگانی برپا خواهد شد.

وی با تاکید بر این که تاریخ ٣١ تیرماه ٩٧ به عنوان آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در نمایشگاه است، درباره شرایط ثبت نام گفت: در این نمایشگاه تنها مطبوعات و رسانه های استان گلستان حق ثبت نام دارند و با توجه به محدودیت فضا، اولویت با رسانه هایی که زودتر ثبت نام کرده اند، است.

کشمیری در خاتمه ضمن آرزوی برپایی نمایشگاهی فاخر، سازنده  و توسعه محور، از دیگر اولویت های ثبت نام را انتشار منظم آن رسانه اعلام کرد.

کد مطلب 4354269

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