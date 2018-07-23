آمار درخشان ستاره تیم ملی کاراته ایران/ کسب چهار طلا در ۴۰ روز

به گزارش خبرنگار مهر، شکست برابر «بنجامین ریوست» کانادایی آن هم با قضاوت ضعیف داوران در هفتم آبان ماه ۹۶ و روی تاتامی رقابتهای جهانی تنریف، سکوی پرتابی برای صالح اباذری کاراته کای ۲۰ ساله اراکی بود تا اکنون و بعد از گذشت هشت ماه یکی از بهترین‌های ایران و جهان لقب گیرد.

صالح بعد از آن شکست خیلی زود خود را پیدا کرده و از لیگ جهانی اوکیناوا تا همین جهانی دانشجویان در کوبه ژاپن هر میدانی را با دست پر ترک کرد. وی در هفت میدان مهم و سخت موفق به کسب هفت مدال، شامل ۵ طلا، یک نقره و یک برنز شده است.

وی فقط در همین چهل روز گذشته ۴ طلا و یک نقره به نام خود ثبت کرده، یعنی هر ۱۰ روز یک طلا که آماری درخشان برای جوانی ۲۰ ساله با فیزیک بدنی مناسب و تکنیک بالا می باشد. طلای لیگ جهانی ترکیه، دو طلای انفرادی و تیمی آسیا، طلا و نقره انفرادی و تیمی دانشجویان جهان بهترین عملکرد برای یک کاراته کای سنگین وزن است. ضمن اینکه تنها چند هفته بعد از بازگشت از تنریف در اوکیناوا طلا و سپس در لیگ جهانی فرانسه به نشان برنز دست یافت.

وقتی در فینال وزن ۸۴+ کیلوگرم قهرمانی آسیا «کاگاوا» ستاره تیم ملی ژاپن را با هیکلی تنومند و سفره افتخاراتی پربار، آن چنان مقهور قدرت و تکنیک خود می کند باید اذعان داشت که راه را خوب تشخیص داده و روند رو به رشد خود را به بهترین شکل ممکن ادامه می دهد.

اگر امروز جوانی با اراده و آینده دار در کاراته ایران خود را به عنوان یکی از بهترینهای جهان معرفی می کند باید عوامل مختلفی را جستجو کرد که می تواند با نگاهی دقیق تر سرلوحه کار خیلی از فدراسیونهای رزمی و مربیان تیم های ملی قرار گیرد. مهمترین عامل آن سرمربی جوان و جسور تیم ملی است که ضمن میدان دادن به جوانان، با ایجاد محیطی امن و آرام در اردوهای آماده سازی زمینه ساز رقابتی دوستانه در بین اعضای تیم ملی شده است.

در واقع کاراته ایران به یمن حضور سجاد گنج زاده ۲۶ ساله به عنوان نفر دوم رنکینگ جهانی با کوله باری از مدالهای جهانی و قاره ای و همین صالح اباذری، دست پری در سنگین وزن دارد. اگر امروز صالح ستاره درخشان کاراته ایران است بدون شک مهمترین عامل آن حضور کاراته کایی چون سجاد گنج زاده است.

البته در اردوی تیم ملی از این دست زوج ها بازهم وجود دارد. حضور نفراتی چون میرزایی، آسیابری، خدابخشی، عسگری، پورشیب، مهدیزاده، حسن نیا و ... باعث شده تا هم کاراته کاهای با تجربه به پیشرفت جوانان کمک کنند و هم جوانان محرک مناسبی برای با تجربه باشند. رقابت هایی دونفره در اردوی تیم ملی که در نهایت برنده آنها کاراته ایران خواهد بود و بس.