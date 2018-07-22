زمین لرزه ۵.۸ ریشتری سیرچ تاکنون خسارت جانی نداشته است

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۵.۸ ریشتری در سیرچ اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: براساس اطلاعاتی دریافتی از سیرچ میزان خسارت ها جدی نیست.

فرماندار کرمان تصریح کرد: بخشدار شهداد به مناطق زلزله زده اعزام شده است تا از این طریق اطلاعات کامل تری دریافت کنیم.

وی از حضور نیروهای هلال احمر و امدادی در مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: براساس گزارش های دریافتی خسارت در حد ریزش چند دیوار بوده و تاکنون گزارشی در خصوص تخریب ساختمان ها دریافت نکرده ایم.

بابایی گفت: تاکنون گزارشی در خصوص خسارت جانی ناشی از زمین لرزه بامداد امروز سیرچ دریافت نکرده ایم.