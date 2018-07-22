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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲:۰۶

فرماندار کرمان:

زمین لرزه ۵.۸ ریشتری سیرچ تاکنون خسارت جانی نداشته است

زمین لرزه ۵.۸ ریشتری سیرچ تاکنون خسارت جانی نداشته است

کرمان - فرماندار کرمان گفت: تاکنون خسارت جانی ناشی از زمین لرزه ۵.۸ ریشتری سیرچ گزارش نشده است.

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۵.۸ ریشتری در سیرچ اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: براساس اطلاعاتی دریافتی از سیرچ میزان خسارت ها جدی نیست.

فرماندار کرمان تصریح کرد: بخشدار شهداد به مناطق زلزله زده اعزام شده است تا از این طریق اطلاعات کامل تری دریافت کنیم.

وی از حضور نیروهای هلال احمر و امدادی در مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: براساس گزارش های دریافتی خسارت در حد ریزش چند دیوار بوده و تاکنون گزارشی در خصوص تخریب ساختمان ها دریافت نکرده ایم.

بابایی گفت: تاکنون گزارشی در خصوص خسارت جانی ناشی از زمین لرزه بامداد امروز سیرچ دریافت نکرده ایم.

کد مطلب 4354321

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