برق برخی از مناطق سیرچ قطع است

محمد سعیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: خسارت جانی از زمین لرزه دریافت نشده است اما برق یکی از روستاها قطع شده است.
وی بیان کرد: دیوار برخی از خانه های قدیمی فرو ریخته است.
به گفته سعیدی گروه های ارزیاب به روستاها اعزام شده است.
کرمان _ مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان از قطعی برق برخی از مناطق زلزله زده خبر داد.
محمد سعیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: خسارت جانی از زمین لرزه دریافت نشده است اما برق یکی از روستاها قطع شده است.
وی بیان کرد: دیوار برخی از خانه های قدیمی فرو ریخته است.
به گفته سعیدی گروه های ارزیاب به روستاها اعزام شده است.
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