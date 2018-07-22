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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲:۳۹

مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان:

برق برخی از مناطق سیرچ قطع است

برق برخی از مناطق سیرچ قطع است

کرمان _ مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان از قطعی برق برخی از مناطق زلزله زده خبر داد.

محمد سعیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: خسارت جانی از زمین لرزه دریافت نشده است اما برق یکی از روستاها قطع شده است.

وی بیان کرد: دیوار برخی از خانه های قدیمی فرو ریخته است.

به گفته سعیدی گروه های ارزیاب به روستاها اعزام شده است.

کد مطلب 4354329

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