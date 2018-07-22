ریزش دیوارهای قدیمی در سیرچ/مراجعه ۲۵ نفر به مراکز درمانی کرمان

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرمانداری کرمان اظهار کرد: اداره راه وسایل و تجهیزات لازم را به منطقه زلزله زده ارسال کرده است.

وی از حضور اکیپ های هلال احمر و مرکز بهداشت در مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: براساس اعلام بخشدار شهداد که در محل حضور دارد وضعیت مناطق زلزله زده عادی است.

بابایی با اشاره به اینکه آب، برق و گاز مناطق زلزله زده وصل است، گفت: زمین لرزه ۵.۸ ریشتری بامداد امروز سیرچ باعث ریزش چند دیوار قدیمی شده است.

فرماندار کرمان تصریح کرد: در شهر کرمان ۲۵ نفر به دلیل فرار و شوک ناشی از زمین لرزه به مراکز درمانی کرده اند.

وی تاکید کرد: هیچ مورد خاص مشکل سازی در مناطق زلزله زده گزارش نشده است.