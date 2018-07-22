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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۳:۰۳

فرماندار کرمان خبر داد:

ریزش دیوارهای قدیمی در سیرچ/مراجعه ۲۵ نفر به مراکز درمانی کرمان

ریزش دیوارهای قدیمی در سیرچ/مراجعه ۲۵ نفر به مراکز درمانی کرمان

کرمان - فرماندار کرمان گفت: زمین لرزه ۵.۸ ریشتری بامداد امروز سیرچ باعث ریزش چندین دیوار قدیمی در مناطق زلزله زده شده است.

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرمانداری کرمان اظهار کرد: اداره راه وسایل و تجهیزات لازم را به منطقه زلزله زده ارسال کرده است.

وی از حضور اکیپ های هلال احمر و مرکز بهداشت در مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: براساس اعلام بخشدار شهداد که در محل حضور دارد وضعیت مناطق زلزله زده عادی است.

بابایی با اشاره به اینکه آب، برق و گاز مناطق زلزله زده وصل است، گفت: زمین لرزه ۵.۸ ریشتری بامداد امروز سیرچ باعث ریزش چند دیوار قدیمی شده است.

فرماندار کرمان تصریح کرد: در شهر کرمان ۲۵ نفر به دلیل فرار و شوک ناشی از زمین لرزه به مراکز درمانی کرده اند.

وی تاکید کرد: هیچ مورد خاص مشکل سازی در مناطق زلزله زده گزارش نشده است.

کد مطلب 4354335

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