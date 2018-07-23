اختیارات کنترل ذخایر هسته ای از دولت آمریکا سلب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک لایحه جدید در کنگره آمریکا مقامات کاخ سفید را به شیوه ای مؤثر از اِعمال کنترل و نظارت بر ذخایر هسته ای آمریکا محروم می کند.

به عبارت دیگر، کنگره آمریکا در حال رایزنی بر سر لایحه جدیدی است که «اداره امنیت هسته ای ملی» (NNSA) را که مأمور نظارت بر ذخایر هسته ای آمریکا است، از کنترل مستقیم وزارت انرژی کاخ سفید خارج می کند. در صورت تصویب این لایحه، اداره فوق الذکر به یک سازمان مستقل تبدیل خواهد شد.

این طرح ابتکاری که درصدد محروم ساختن کاخ سفید از اعمال نظارت بر بازدارندگی هسته ای آمریکا است، از سوی «ریک پری» وزیر انرژی و برخی از اعضای دموکرات و جمهوریخواه کنگره مورد انتقاد قرار گرفته، اما تلاشها برای ممانعت از طرح این لایحه در صحن کنگره تاکنون ناکام مانده است.

درهمین ارتباط، سخنگوی وزارت انرژی آمریکا این لایحه را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور خواند.

گفتنی است که ترامپ با تعهدسپاری برای تقویت توان هسته ای آمریکا قول داده بود که برنامه ای برای ارتقای زرادخانه هسته ای آمریکا و توسعه تسلیحات جدید هسته ای این کشور آغاز کند.