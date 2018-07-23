عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیروز درجلسه ای که باحضور دکتر محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران برگزار شد، شهر ایلام به عنوان شهر ملی گلیم نقش برجسته معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه نشان اختصاصی استان ایلام به عنوان استان ابداع کننده گلیم نقش برجسته ثبت شده است، افزود: خاستگاه گلیم نقش برجسته متعلق به استان ایلام بوده و این گلیم تلفیقی از گلیم ساده و گره قالی بر متن آن است.

وی گفت: گلیم نقش برجسته مهم ترین و شاخص ترین صنعت دستی و بومی استان ایلام است و با توجه به شاخص هایی از جمله پیشینه و تعداد بالای افراد شاغل در این صنعت به عنوان شهر ملی گلیم نقش برجسته معرفی شده است.

شنبه زاده تصریح کرد: باید فعالیت های گسترده ای در راستای تولید، توزیع، تکمیل زنجیره تولید و همچنین معرفی بیشتر این صنعت بومی استان انجام شود.

وی اضافه کرد: ۵۰ درصد از افرادی که در حوزه صنایع دستی مشغول فعالیت هستند در حوزه تولید گلیم نقش برجسته کار می کنند.

گلیم نقش برجسته هنر دستباف ایلامیان، تولید سالیانه استان از این هنر ابداع، هفت هزار مترمربع است که بیش از ۴۰ میلیارد ریال ارزآوری برای کشوری دارد، هم اکنون نیز ۵۲ کارگاه با شش هزار و ۵۰۰ نفر در این زمینه فعالیت دارند.

این هنر صنعت در سال ۶۷ در ردیف فهرست آثار ملی کشور به شماره ۴۲ به نام گلیم نقش برجسته استان ایلام به ثبت رسیده است.