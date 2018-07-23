به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی، افزود: سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان در حوزه آسیب‌های اجتماعی در ۶ حوزه اقداماتی را انجام داده است.

وی اظهار کرد: شناسایی مناطق آلوده، شناسایی خانه‌های تیمی و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در دو بخش عمده و خرده‌فروشان، شناسایی قاچاقچیان و معرفی به دستگاه‌های مربوطه، شناسایی معتمدان باهدف ساماندهی امور محلات آلوده از فعالیت‌های مهم سپاه در این حوزه بوده است.

جانشین فرماندهی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: همچنین شناسایی ظرفیت‌های اردوگاه‌ها و کمپ‌ها باهدف ارائه کمک و راه‌اندازی صندوق‌های خیریه و استفاده از ظرفیت سپاه در کمک به نیازمندی‌های موجود ازجمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

طهماسبی بر مسجد محور بودن برنامه‌های سپاه در بخش کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: در این راستا طرح کرامت برنامه‌ریزی‌شده و اجرا می‌شود.

وی به برگزاری فصل شیدایی به مدت ۱۰ شب در زنجان خبر داد و گفت: اجرای این برنامه از پنجم مردادماه آغاز می‌شود.

جانشین فرماندهی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان همچنین از برگزاری نمایشگاهی با ۴۰ غرفه خبر داد و گفت: برای برگزاری این نمایشگاه نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی هستیم و با این کار به ایجاد نشاط معنوی در جامعه کمک کنیم.

طهماسبی از برگزاری همایش پیشگیری با عنوان پویش مردمی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در استان خبر داد و ابراز کرد: هدف از برگزاری این همایش آگاه‌سازی و ایجاد انگیزه برای پاک‌سازی محلات بوده است.