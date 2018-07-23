۳۰۰ مرکز غیردولتی بهزیستی در استان سمنان فعال است

علیرضا ایزد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت ۳۰۰ مرکز غیردولتی بهزیستی در استان سمنان، تأکید کرد: این مراکز ۱۵۰ نوع خدمات ازجمله معلولیت، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، نگهداری، مددکاری و ... را برای ۱۴هزار معلول استان صورت می‌دهند.

وی بابیان اینکه ۲۵ هزار نفر در استان سمنان از سازمان بهزیستی خدمات می‌گیرند، ابراز کرد: ۱۴هزار معلول و کمتر از ۲۰ هزار معتاد، یک هزار و ۵۰۰ خانوار، سه هزار مستمری‌بگیر معلولیت‌های شدید و ... تشکیل‌دهنده بخشی از خانواده بزرگ بهزیستی استان سمنان هستند.

ضرورت تقویت مشارکت مردم

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در ادامه خواستار تقویت مشارکت هرچه بیشتر مردم با بهزیستی و همچنین سمن‌های فعال در این حوزه شد و بیان داشت: در برنامه ششم توسعه ظرفیت‌های خوبی برای بهزیستی تعیین‌شده که با همراهی مردم و خیران می‌توان برنامه‌های خوبی را در این حوزه شاهد بود.

ایزد پور در پاسخ به سؤالی با موضوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار و حاشیه‌نشینی نیز تأکید کرد: سمنان از لحاظ آسیب‌های اجتماعی دارای وضعیت خیلی خوبی نسبت به سایر استان کشور است، همچنین باید گفت کمتر از ۲۰ هزار معتاد در استان سمنان وجود دارد.

وی بابیان اینکه ۳۰ گروه مددکار اجتماعی در سال گذشته فقط برای همسر آزاری و کودک‌آزاری در سطح استان به عملیات اعزام‌شده‌اند، افزود: اورژانس اجتماعی در کنار مراکز مشاوره شامل ۹شعبه خانواده و ۱۱مرکز مددکاری آماده خدمت‌رسانی به مسائل حوزه معاونت اجتماعی هستند که در آن‌یک هزار و ۵۰۰ خانوار سمنانی تحت پوشش قرار دارند.