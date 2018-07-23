ورودیه ۸۵ میلیون تومانی برای فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال سال گذشته ورودیه ۸۰ میلیون تومانی برای حضور تیم ها در مسابقات لیگ برتر تعیین کرده بود اما قرار است این مبلغ برای فصل جدید مسابقات به ۸۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در حالی ورودیه فصل پیش روی مسابقات لیگ برتر را تعیین کرده که هنوز زمان آغاز این رقابت ها و تیم های شرکت کننده در آن نهایی نشده است.

به گفته ورژ آبکاریان مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال قرار است فصل جدید رقابت های لیگ برتر از مهرماه آغاز شود اما هنوز زمان دقیق آن تعیین نشده است. از طرفی مهلت تعیین شده فدراسیون بسکتبال برای اعلام آمادگی تیم های متقاضی حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر به پایان رسیده و تنها تیم های پتروشیمی، نفت آبادان، شهرداری گرگان، پارسای مشهد و رعد پدافند دزفول به صورت رسمی برای شرکت در این فصل از مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

دیگر تیم های متقاضی حضور در مسابقات اما همچنان فرصت دارند تا برای شرکت در این دوره رقابت ها اعلام آمادگی کنند.