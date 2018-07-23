به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره که جزء سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز محسوب می شود روزهای ۲۹ تا ۳۱ تیرماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و تیم ایران که با سه کشتی گیر در این مسابقات شرکت کرده بود توسط رامین طاهری و مهدی علیاری در اوزان ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و امیرحسین حسینی در وزن ۹۷ کیلوگرم پنجم شد.

اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: ۱- اکرم اوزتورک (ترکیه) ۲- تانوکورا شوتا (ژاپن) ۳- خورلان ژاکانشا (قزاقستان) و ژانسریک سارسنبایف (قزاقستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- آیدوس سلطانگالی (قزاقستان) ۲- ویکتور چیوبانو (رومانی) ۳- ساکیت گولیف (آذربایجان) و شیمیزو هایانوبو (ژاپن)

۶۳ کیلوگرم: ۱- طالح ممدوف (آذربایجان) ۲- رحمان بلیجی (ترکیه) ۳- لاشا ماریامیدزه (گرجستان) و کالی سلیمان اف (قرقیزستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- مورات فیرات (ترکیه) ۲- انشار کاراباک (ترکیه) ۳- دنیس دمیانکوف (اوکراین) و کامران ممدوف (آذربایجان)

۷۲ کیلوگرم: ۱- پاول لیاح (بلاروس) ۲- مورات داگ (ترکیه) ۳- چنگیز ارسلان (ترکیه) و ابراگیم ماگومادوف (قزاقستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- فاتح چنگیز (ترکیه) ۲- کازبک کیلوف (بلاروس) ۳- تمرلان شادوکایف (قزاقستان) و یابیکو شوهی (ژاپن)

۸۲ کیلوگرم: ۱- لاشا گوبادزه (گرجستان) ۲- امره کوش (ترکیه) ۳- ویکتار ساسونوفسکی (بلاروس) و الوین مورسالیف (آذربایجان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- ژان بلنیوک (اوکراین) ۲- اسلام عباس اف (آذربایجان) ۳- رامین طاهری (ایران) و سومی ماساتو (ژاپن)

۹۷ کیلوگرم: ۱- سیارهی استرادوب (بلاروس) ۲- الکسی لودیا (گرجستان) ۳- سلیمان دمیرچی (ترکیه) و مهدی علیاری (ایران) ۵- امیرحسین حسینی (ایران)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- رضا کایالپ (ترکیه) ۲- کریل هریشچانکا (بلاروس) ۳- لوسب چوگوشویلی (بلاروس) و مورات رامونوف (قرقیزستان)