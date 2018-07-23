به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسگری خواننده موسیقی پاپ کشورمان بعد از مدت ها دوری از اجراهای زنده تهران، تازه ترین کنسرت خود را روز دوشنبه ۲۲ مرداد ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد کرد.

این خواننده که سال ۹۵ آلبوم «دیوونه وار» را روانه بازار موسیقی کرده بود مدت های طولانی بود که در تهران اجرای زنده نداشت اما طبق برنامه ریزی هایی که تیم برگزاری کنسرت حمید عسگری انجام داده اند وی قرار است تازه ترین کنسرت خود را با اجرای آثار منتخب و جدیدش در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کند.

حمید عسگری که اخیرا نیز تک آهنگ «کجای دنیامی» را در فضای مجازی منتشر کرده است در تازه ترین کنسرت خود منتخبی از آثار قبلی خود را به انضمام چند اثر جدید به مخاطبان ارایه خواهد داد.

وی که طی سال های اخیر به عنوان بازیگر نیز در برخی آثار سینمایی از جمله «شام ایرانی»، «شانس، عشق، تصادف» و «دو دوست» حضور داشته تاکنون مجموعه آلبوم های «کما ۱،۲،۳»، «خوشبختی»، «از عشق» و «دیوونه وار» در بازار موسیقی منتشر کرده است.