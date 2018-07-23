به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال در مورد زمان آغاز فصل جدید رقابت های بسکتبال هنوز تصمیم نهایی و مشخصی نگرفته اما قاعدتا با توجه به برگزاری بازی های آسیایی (۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه) و بعد از آن آغاز مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین (شهریورماه)، این فصل از مسابقات مهرماه یا نهایتا اوایل آبان ماه آغاز خواهد شد.

مهلتی که برای اعلام آمادگی تیم ها جهت حضور در این فصل از مسابقات در نظر گرفته شده بود، هفته گذشته تمام شد در حالیکه پنج تیم پتروشیمی، نفت آبادان، شهرداری گرگان، پارسای مشهد و رعد پدافند دزفول نسبت به این مهم اقدام به موقع داشتند. البته هستند تیم های دیگری که به صورت شفاهی درخواست خود را برای شرکت در این فصل از مسابقات مطرح کردند اما هنوز این اعلام آمادگی از طرف آنها به صورت رسمی و مکتوب انجام نشده است.

در این میان برخی از تیم ها بدهی هایی از فصل گذشته مسابقات و بابت ورودیه یا قرارداد بازیکنان شان دارند که باید تا پیش از آغاز فصل جدید رقابت ها پرداخت شود.

ورژ آبکاریان در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اشاره به این موضوع گفت: البته از میان پنج تیمی به صورت رسمی حضور خود را در این فصل از مسابقات قطعی کرده اند، فقط یک تیم به فدراسیون بدهکار است که باید تا پیش از آغاز مسابقات تسویه شود.

وی با بیان اینکه پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان هیچ زمان بدهی نداشته اند، خاطرنشان کرد: از میان دیگر تیم هایی که متقاضی جدی حضور در لیگ ۹۷ شده اند، پارسای مشهد که تجربه ای از حضور در لیگ برتر ندارد و بنابراین بدهی ای هم به فدراسیون ندارد. رعد پدافند دزفول دیگر تیم تازه وارد است. علاوه بر این از این تیم به خاطر اینکه یک تیم نظامی است، هزینه ای گرفته نمی شود.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه از میان تیم های متقاضی حضور در لیگ برتر، نفت آبادان تنها تیم بدهکار به فدراسیون است، ادامه داد: نفتی ها ۳۰۰ میلیون تومان بدهی دارند که باید تا پیش از حضور در فصل جدید مسابقات برطرف شود.

وی تاکید کرد: در کل هر تیمی که خواستار حضور در لیگ برتر است، باید در صورت بدهی به فدراسیون و تا پیش از آغاز مسابقات آن را تسویه کند. این یکی از شروط حضور در فصل جدید مسابقات است.

آبکاریان همچنین با بیان اینکه ورودیه مسابقات لیگ برتر از ۸۰ میلیون تومان سال گذشته به ۸۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: پرداخت این ورودیه هم برای حضور در مسابقات لازم است.