تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما ، رحیم زارع با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما بیان اینکه این کمیسیون و کمیته های مختلف حدود یک سال و نیم با دعوت از بخش خصوصی روی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال کار هستند ،​گفت: تغییرات در این قانون به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.

عضو کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید و کشاورزی معافیت مالیاتی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است .

وی ادامه داد: مالیات با نرخ صفر برای صادرکنندگان و مالیات با نرخ ترجیحی ۳ درصد و مالیات با نرخ ۹ درصد هم پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:​ با سامانه مودیان ،​ شفافیت ها بیشتر شده و فرآیند به گونه ای است که در نهایت، مصرف کننده واقعی باید مالیات را پرداخت کند.

وی افزود: لایحه دولت در باره صندوق مکانیزه را اصلاح کردیم و مکمل قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موارد تشویقی برای کسانی که این صندوق ها را نصب می کنند در نظر گرفته شده است از جمله اینکه مالیات آن ها کاهش می یابد و این موضوع به شفاف سازی بیشتر کمک می کند.