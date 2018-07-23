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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۰

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع مردم است

تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع مردم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون و کمیته‌های مختلف حدود یک سال و نیم با دعوت از بخش خصوصی روی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال کار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  صداوسیما ، رحیم زارع با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما بیان اینکه این کمیسیون و کمیته های مختلف حدود یک سال و نیم با دعوت از بخش خصوصی روی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال کار هستند ،​گفت: تغییرات در این قانون به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.

عضو کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید و کشاورزی معافیت مالیاتی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است . 
وی ادامه داد: مالیات با نرخ صفر برای صادرکنندگان و مالیات با نرخ ترجیحی ۳ درصد و مالیات با نرخ ۹ درصد هم پیش بینی شده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:​ با سامانه مودیان ،​ شفافیت ها بیشتر شده و فرآیند به گونه ای است که در نهایت، مصرف کننده واقعی باید مالیات را پرداخت کند. 

وی افزود: لایحه دولت در باره صندوق مکانیزه را اصلاح کردیم و مکمل قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موارد تشویقی برای کسانی که این صندوق ها را نصب می کنند در نظر گرفته شده است از جمله اینکه مالیات آن ها کاهش می یابد و این موضوع به شفاف سازی بیشتر کمک می کند.

کد مطلب 4354456
فرشته رفیعی

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