وزیر دفاع سودان از صنایع هواپیما سازی وزارت دفاع در اصفهان بازدید کرد

به گزارش خبرگزراری مهر، وزیر دفاع سودان در جریان این بازدید با روند تولید هواپیمای ایران - 140 و طراحی و ساخت انواع بالگرد آشنا گردید.

وزیر دفاع سودان در پایان بازدید از صنایع هواپیماسازی وزارت دفاع طی سخنانی، پیشرفت های همه جانبه و شگرف صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار و مباهات کشورهای اسلامی و مستقل دانست و از تلاش خستگی ناپذیر و همت بلند متخصصان ودانشمندان صنایع دفاعی ایران تجلیل و قدردنی کرد.

وی درادامه سفر به پایتخت فرهنگی جهان اسلام، از مراکز دیدنی وبناهای تاریخی شهر اصفهان بازدید و از نزدیک با تاریخ کهن و تمدن ایرانی، اسلامی کشورمان آشنا شد.

گفتنی است: فردا (چهارشنبه) در آخرین مرحله از سفر وزیر دفاع سودان به کشورمان یادداشت تفاهم همکاری های دفاعی میان دو کشور به امضاء خواهد رسید.