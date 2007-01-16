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۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

صبح امروز؛

وزیر دفاع سودان از صنایع هواپیما سازی وزارت دفاع در اصفهان بازدید کرد

سپهبد عبدالرحیم محمد حسین وزیر دفاع جمهوری عربی سودان که در راس یک هیات عالی رتبه نظامی به تهران سفر کرده است، صبح امروز با عزیمت به شهر اصفهان از صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید کرد.

به گزارش خبرگزراری مهر، وزیر دفاع سودان در جریان این بازدید با روند تولید هواپیمای ایران - 140 و طراحی و ساخت انواع بالگرد آشنا گردید.

وزیر دفاع سودان در پایان بازدید از صنایع هواپیماسازی وزارت دفاع طی سخنانی، پیشرفت های همه جانبه و شگرف صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار و مباهات کشورهای اسلامی و مستقل دانست و از تلاش خستگی ناپذیر و همت بلند متخصصان ودانشمندان صنایع دفاعی ایران تجلیل و قدردنی کرد.

وی درادامه سفر به پایتخت فرهنگی جهان اسلام، از مراکز دیدنی وبناهای تاریخی شهر اصفهان بازدید و از نزدیک با تاریخ کهن و تمدن ایرانی، اسلامی کشورمان آشنا شد.

گفتنی است: فردا (چهارشنبه) در آخرین مرحله از سفر وزیر دفاع سودان به کشورمان یادداشت تفاهم همکاری های دفاعی میان دو کشور به امضاء خواهد رسید.

کد مطلب 435448

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