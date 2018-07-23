به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: مهمترین رسالت فنی و حرفه‌ای آموزش مهارت به افراد متقاضی بین ۱۲ تا ۶۵ سال در راستای توانمند سازی آنان است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان‌جنوبی بیان کرد: در خراسان‌جنوبی ۱۹ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و ۱۶۲ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد فعالیت می‌کند که تمام خدمات در مراکز دولتی به صورت رایگان است.

خوشایند ادامه داد: سال گذشته ۳ میلیون و ۶۳۶ نفر ساعت آموزش برای حدود ۲۲ هزار و ۲۷ نفر در بخش دولتی فنی و حرفه‌ای در خراسان جنوبی داشته‌ایم.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال ۹۷ حدود هزار و ۵۴ نفرساعت آموزش فنی و حرفه‌ای داشتیم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: اعطای مجوز به ۲۵ آموزشگاه آزاد در خراسان‌جنوبی و برگزاری آزمون‌های مهارت آموزی فنی و حرفه ای به صورت الکترونیکی از دیگر برنامه‌های مورد پیگیری بود.

خوشایند ادامه داد: یکی از پروژه‌های فنی و حرفه‌ای آموزش در محیط کار واقعی است که در این راستا در سال گذشته تعهد آموزش به ۵۶۰ نفر را داشتیم که ۶۹۱ نفر در قالب این طرح آموزش دیدند و فراتر از تعهد عمل کردیم.

وی افزود: از ابتدای امسال نیز ۲۱۸ نفر در قالب مهارت آموزی در محیط کار واقعی آموزش دیدند و این پروژه را در ماه های آتی نیز ادامه خواهیم داد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به مسابقات ملی مهارت اظهار کرد: در این دوره از مسابقات جوانان خراسان‌جنوبی توانستند از ۹ حرفه شغلی در ۵ حرفه بدرخشند و سه نفر مدال طلا، یک نفر مدال نقره و یک نفر نیز دیپلم افتخار کسب کرد.

خوشایند بیان کرد: در مجموع خراسان جنوبی در مسابقات ملی مهارت رتبه چهارم کشوری را کسب کرد که درمقایسه باسایراستان‌های کشور بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای تجهیز و به روز رسانی کارگاه ها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم، یادآور شد: تلاش ما بر این است که علم را با فن تلفیق کرده و زمینه اشتغال زایی را فراهم کنیم.