به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی اظهار کرد: مهمترین رسالت فنی و حرفهای آموزش مهارت به افراد متقاضی بین ۱۲ تا ۶۵ سال در راستای توانمند سازی آنان است.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسانجنوبی بیان کرد: در خراسانجنوبی ۱۹ مرکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و ۱۶۲ آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد فعالیت میکند که تمام خدمات در مراکز دولتی به صورت رایگان است.
خوشایند ادامه داد: سال گذشته ۳ میلیون و ۶۳۶ نفر ساعت آموزش برای حدود ۲۲ هزار و ۲۷ نفر در بخش دولتی فنی و حرفهای در خراسان جنوبی داشتهایم.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال ۹۷ حدود هزار و ۵۴ نفرساعت آموزش فنی و حرفهای داشتیم.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: اعطای مجوز به ۲۵ آموزشگاه آزاد در خراسانجنوبی و برگزاری آزمونهای مهارت آموزی فنی و حرفه ای به صورت الکترونیکی از دیگر برنامههای مورد پیگیری بود.
خوشایند ادامه داد: یکی از پروژههای فنی و حرفهای آموزش در محیط کار واقعی است که در این راستا در سال گذشته تعهد آموزش به ۵۶۰ نفر را داشتیم که ۶۹۱ نفر در قالب این طرح آموزش دیدند و فراتر از تعهد عمل کردیم.
وی افزود: از ابتدای امسال نیز ۲۱۸ نفر در قالب مهارت آموزی در محیط کار واقعی آموزش دیدند و این پروژه را در ماه های آتی نیز ادامه خواهیم داد.
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان جنوبی با اشاره به مسابقات ملی مهارت اظهار کرد: در این دوره از مسابقات جوانان خراسانجنوبی توانستند از ۹ حرفه شغلی در ۵ حرفه بدرخشند و سه نفر مدال طلا، یک نفر مدال نقره و یک نفر نیز دیپلم افتخار کسب کرد.
خوشایند بیان کرد: در مجموع خراسان جنوبی در مسابقات ملی مهارت رتبه چهارم کشوری را کسب کرد که درمقایسه باسایراستانهای کشور بسیار مطلوب ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اینکه برای تجهیز و به روز رسانی کارگاه ها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم، یادآور شد: تلاش ما بر این است که علم را با فن تلفیق کرده و زمینه اشتغال زایی را فراهم کنیم.
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