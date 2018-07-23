عدم ثبت ولادت یا فوت شدگان در اصفهان کمتر از نیم درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفرانی کجانی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی، اظهار داشت: به منظور ثبت وقایع ولادت و فوت که در سطح شهرستان رخ می دهد تمامی مجموعه دستگاه های ذیربط اعم از خانه های بهداشت، دهیاران، بیمارستان، هیئت امنای آرامستان ها و شوراهای روستایی موظف شدند این وقایع را اطلاع دهند که ثبت احوال دچار مسئله بی ثبتی نشوند که از وظایف مهم آنهاست.

وی بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه الزام خانواده های متوفیان به تهیه مستند اولیه در خصوص ثبت گواهی فوت از مراجع بهداشت و درمان، پزشکی قانونی و یا دیگر مراجع است و در صورت نبود آنها برابر ضوابط قانونی دو نفر شاهد باید نسبت به ثبت آن اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه عدم ثبت ولادت یا فوت شدگان در سطح استان اصفهان کمتر از نیم درصد است، در راستای تعویض کارت های ملی به کارت هوشمند در سطح استان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۷۰ درصد مردم در خصوص تعویض کارت ملی هوشمند اقدام کرده اند که تا پایان خردادماه جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۶۳۲ هزار نفر را شامل می شود و اگر بخواهیم آمار تیرماه را هم به آن اضافه کنیم بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود که انتظار داریم ۳۰ درصد باقی مانده تا پایان سال به مراکز ثبت احوال مراجعه تا پروژه دریافت کارت ملی هوشمند به پایان برسد.

حسین غفرانی در راستای درخواست تعویض نام مراجعین به ثبت احوال بیان داشت: افراد ۱۵ سال به بالا با شرایط و مقررات خاص خود از طریق مراجع قضایی و افراد زیر ۱۵ سال در صورتی که نام قابل تغییر باشد، می توانند اقدام کنند.

۳۷ نمایندگی ثبت احوال در خارج از کشور فوت و ولادت ایرانیان را به ثبت می رساند

وی همچنین در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با بیان اینکه در آستانه یکصدمین سالروز تأسیس ثبت احوال هستیم، افزود: ثبت احوال با عملکرد خود توانسته خدمات خوبی را با توجه به نیازهای کشور تأمین کند به ویژه اینکه با وقوع انقلاب اسلامی این سازمان برابر برنامه ریزی های انجام گرفته پیشرو در مسایل مرتبط بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات ثبت احوال تعویض کارت های ملی به کارت هوشمند بود که با کاربردی شدن کارت های ملی هوشمند می توانیم در نظام اداری به راحتی از آن استفاده کنیم، افزود: آنچه برای استقرار برنامه ریزی نیاز است آمار دقیق است و ثبت به موقع ولادت و فوت که آیین نامه آن در سال ۵۵ و ۶۸ مورد تاکید قرار گرفته، ثبت به موقع ۱۴ روز پس از ولادت و ثبت فوت ۱۵ روز پس از آن است.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ نمایندگی ثبت احوال در خارج از کشور فوت و ولادت ایرانیان را به ثبت می رساند، اظهار کرد: به منظور ثبت به موقع ولادت و فوت باید تمامی دستگاه های ذیربط نسبت به آمار دقیق آنها با ثبت احوال همکاری داشته باشند.

نرخ رشد جمعیت در اصفهان با کاهش مواجه است

غفرانی تصریح کرد: به منظور ثبت آمار دقیق باید آمار متوفیان و ولادت به صورت ۱۰۰ درصد باشد و دراین راستا متولیان آرامستان ها و بیمارستان ها باید با همکاری دهیاری و شهرداری ها نسبت به ثبت این وقایع برابر قانون اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ آرامستان استان در راستای ثبت متوفیان به صورت کنترل شده فعال هستند، بیان داشت: با توجه به چالش بزرگ جمعیت در آینده که افراد مسن را در بر خواهد گرفت و برابر آماری که ۷ درصد سالمندی در استان ثبت شده، نشانگر این است که نرخ رشد جمعیت در استان با کاهش مواجه است و بدیهی است به منظور دریافت آمار دقیق متوفیان باید نسبت به مسدود کردن گورستان های متروکه اقدام تا به آمار دقیق مورد نظر برسیم.