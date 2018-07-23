عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از «سید ضیاء الدین دری»

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور در بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا، ضمن عیادت از «سید ضیاء الدین دری»، هنرمند برجسته کشور، خواستار پیگیری وضعیت سلامت او تا درمان کامل این هنرمند ملی شد.

دکتر علی بهادر، هنر را مقوله ای تاثیرگذار در جامعه خواند که می تواند نقش چشمگیری در ارتقای فرهنگ ملت ها داشته باشد.

او با اشاره به جایگاه هنرمندان در کشور، گفت: دست اندرکاران سلامت نیز به این موضوع باور داشته و همواره در کنار هنرمندان بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اهمیت پیوند دو موضوع مهم سلامت و هنر تاکید کرد و تولید آثار هنری و رسانه ای با مضامین سلامت را راهکاری موثر برای نهادینه سازی آموزش های بهداشتی درمانی در کشور عنوان کرد.

دکتر بهادر در این دیدار، ضمن پیگیری وضعیت این هنرمند ملی از دکتر «نیک اقبالیان» پزشک معالج وی، بر پیگیری سلامت این هنرمند تا پایان دوره درمان، تاکید کرد.

همچنین با توجه به مراجعه و بستری شدن «یدالله صمدی»؛ دیگر هنرمند برجسته ملی به بیمارستان پیوند بوعلی سینا در شهر صدرا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، وضعیت سلامت و ارائه خدمات درمانی به این هنرمند برجسته را نیز مورد پیگیری قرار داد.

در این برنامه دکتر«اکبر اجرایی» مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس دانشگاه را همراهی می کرد.