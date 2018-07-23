تعطیلی غسالخانه های متفرقه در سطح شهرستان گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی، با تأکید بر اینکه غسالخانه های متفرقه در سطح شهرستان باید تعطیل شود، اظهار داشت: برابر مصوبه ای که در این جلسه صورت گرفت، شهرداری ها موظفند هزینه های حمل و نقل و دیگر موارد مربوط به متوفیان را در غسالخانه های مورد نظر انجام دهند.

سرپرست فرمانداری گلپایگان افزود: در درازمدت و حدود دو یا چهار سال دیگر باید آرامستان ها به علت نارضایتی مردم به بیرون شهر انتقال داده شود و شهرداری ها موظفند این امور را تقبل کنند.

صدور جواز دفن وظیفه پزشکی قانونی و مراجع ذیصلاح است

در ادامه دادستان دادگستری شهرستان گلپایگان با اذعان به اینکه هدف ما در خدمت به مردم و برآورده شدن انتظارات آنها است، اظهار داشت: باید تمامی دستگاه های اداری و نهادی ما به گونه ای به مردم خدمات رسانی و خدمت کنند که در مراجعه به این مراکز اذیت نشده و نارضایتی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه صدور جواز دفن وظیفه پزشکی قانونی و مراجع ذیصلاح است، افزود: در مناطقی که پزشک به منظور صدور جواز دفن نیست دو شاهد قانونی نیاز است که فوت شخص را شهادت دهند لذا به منظور ثبت این وقایع که مورد نیاز دستگاه های ذیربط از جمله ثبت احوال است با این اقدامات برآورده می شود.

حجت الاسلام کیومرث امیرخانی افزود: به منظور ثبت متوفیان که مهمترین موضوع در اطلاع رسانی از سوی خانواده هاست باید شماره تماس اداره ثبت احوال در غسالخانه ها ثبت تا از این طریق نسبت به ارائه آمار فوتی اقدام شود همچنین در مراکزی مانند روستاها متصدیان امور آرامستان ها با همکاری شورای روستا و مأمورین انتظامی و دهیاران باید نسبت به اطلاع رسانی آمار فوتی به مراجع ذیربط از جمله ثبت احوال اقدام کنند.