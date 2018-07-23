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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

دعوت پورسیدآقایی از چمران؛

بازدید مشترک از خط هفت مترو برای آشکار شدن حقیقت

بازدید مشترک از خط هفت مترو برای آشکار شدن حقیقت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در واکنش به اظهارات اخیر مهدی چمران رییس سابق شورای شهر تهران، او را به بازدید مشترک از خط هفت مترو در حضور خبرنگاران فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پورسیدآقایی پیشنهاد کرد که این بازدید از ایستگاه مهدیه آغاز شود که به تازگی افتتاح شده است، و خاطرنشان کرد که آمادگی دارد در ادامه، تجهیزات سیگنالینگ نصب شده، تهویه‌های ایستگاهی و میان‌تونلی و دیگر اقدامات صورت‌گرفته برای ایمن‌سازی خط هفت را به نمایش بگذارد.

 متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

مطلع شدم که رییس محترم شورای سابق شهر تهران بار دیگر ادعا فرموده‌اند خط هفت مترو در دوره سابق بدون کمترین مشکلی افتتاح شده، خالی از ایراد بوده و تعطیلی آن نیز سیاسی بوده است! ایشان همچنین مدعی شده که خط هفت با همان شکلی قبلی مورد استفاده مجدد قرار گرفته و آنچه به عنوان ایراد در آن مطرح بود، برطرف نشده است.

از آنجا که آقای مهندس چمران را انسان دروغگویی نمی‌دانم و لاجرم فرض را بر این می‌گذارم که ایشان فیلم‌ها و گزارش‌های پخش شده در این خصوص را ندیده‌اند و تنها عبارات نادرستی را برمبنای اطلاعات غلط اعلامی از سوی مدیران وقت تکرار می‌کنند، از ایشان دعوت می‌کنم به اتفاق و در حضور کارشناسان و خبرنگاران از بخش‌های راه‌اندازی‌شده و در دست بازسازی در این خط بازدید کنیم.

بازدید را از ایستگاه مهدیه شروع خواهیم کرد که تازه افتتاح شده است و یک ایستگاه جدید تقاطعی بین خطوط سه و هفت است؛ تا ایشان اینقدر بی‌پروا ادعای اینکه هیچ کاری انجام نشده را مطرح نکنند.

سپس، تجهیزات سیگنالینگ نصب شده در خط، تهویه‌های ایستگاهی و میان‌تونلی و دیگر اقدامات صورت‌گرفته برای ایمن‌سازی خط هفت را بازدید خواهیم کرد تا مشخص شود که سیاسی‌کاری کدام است؛ تلاش برای ایمنی شهروندان یا افتتاح عجولانه و تبلیغاتی؟

کد مطلب 4354533

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