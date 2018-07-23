هلال احمر خراسان جنوبی به ۴۶۳ حادثه امداد رسانی کرد

محمدرحیم شهریاری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیروهای هلال‌احمر استان به ۴۶۳ حادثه اعزام‌شده‌اند.

وی ادامه داد: این نیروها شامل دو هزار و ۲۶۸ نفر بوده که در قالب ۷۶۹ تیم به محل بروز حوادث اعزام‌شده‌اند.

شهریاری اظهار کرد: همچنین این حوادث شامل ۲۸۰ مورد جاده‌ای و ۳۸ مورد سیل و آب‌گرفتگی و مابقی شامل خدمات حضوری و مناسبتی بوده است.

وی بیان کرد: این حوادث دو هزار و ۳۴۷ نفر حادثه‌دیده داشته که ۸۸۸ نفر مربوط به حوادث جاده‌ای و ۸۷۲ نفر هم مربوط به سیل و آب‌گرفتگی بوده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۲ نفر از حادثه‌دیده‌ها اسکان داده‌شده‌اند.

شهریاری بیان کرد: همچنین برای ۸۰ مورد از حوادث عملیات رهاسازی انجام شده است.