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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

طی چهارماهه نخست سال جاری؛

هلال احمر خراسان جنوبی به ۴۶۳ حادثه امداد رسانی کرد

هلال احمر خراسان جنوبی به ۴۶۳ حادثه امداد رسانی کرد

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از امداد رسانی به ۴۶۳ مورد حادثه طی چهار ماهه سال جاری در استان خبر داد.

محمدرحیم شهریاری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیروهای هلال‌احمر استان به ۴۶۳ حادثه اعزام‌شده‌اند.

وی ادامه داد: این نیروها شامل دو هزار و ۲۶۸ نفر بوده که در قالب ۷۶۹ تیم به محل بروز حوادث اعزام‌شده‌اند.

شهریاری اظهار کرد: همچنین این حوادث شامل ۲۸۰ مورد جاده‌ای و ۳۸ مورد سیل و آب‌گرفتگی و مابقی شامل خدمات حضوری و مناسبتی بوده است.

وی بیان کرد: این حوادث دو هزار و ۳۴۷ نفر حادثه‌دیده داشته که ۸۸۸ نفر مربوط به حوادث جاده‌ای و ۸۷۲ نفر هم مربوط به سیل و آب‌گرفتگی بوده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۲ نفر از حادثه‌دیده‌ها اسکان داده‌شده‌اند.

شهریاری بیان کرد: همچنین برای ۸۰ مورد از حوادث عملیات رهاسازی انجام شده است.

کد مطلب 4354534

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