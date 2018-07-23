۲۰۵۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان قزوین مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان روز دوشنبه با حضور نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی با هدف تبیین مشکلات این صنعت برگزار شد.

حمید پویا رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان در ابتدا هدف از برگزاری این جلسه را هم فکری و هم اندیشی با نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات و مسائل آب و برق در استان برشمرد.

وی افزود: وزارت نیرو یک وزارتخانه خدمت رسان است که بصورت مستقیم با مردم در ارتباط بوده و تمامی تلاش و همت مدیران و کارکنان این وزارتخانه در راستای رفع مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی و به تبع آن کاهش میزان تولید نیروگاههای برقابی است.

وی با اشاره به میزان بارندگی در استان قزوین بیان کرد: میزان بارندگی در دشت قزوین نسبت به سال گذشته حدود ۱۰درصد کاهش داشته که همین موضوع سبب شده که تا در حال حاضر ذخیره آب سد طالقان نسبت به سال گذشته چیزی حدود ۸۰ میلیون متر مکعب کمتر باشد.

پویا با اشاره به طرح احیاء و تعادل بخشی از منابع آبی استان اضافه کرد: با تلاش و کوشش های شبانه روزی گروه های گشت و بازرسی و انسداد چاههای غیر مجاز از ابتدای سال آبی ۹۳ تاکنون حدود ۲۰۵۰ حلقه چاه غیر مجاز استان مسدود شده که این خود باعث حفظ و حراست ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب در سفره زیر زمینی شده و سبب شده تا افت سطح آب سفره زیر زمینی از حدود ۱۶۸ سانتی متر در سال ۹۳ به ۸۵ سانتی متر در سال جاری برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به محدودیت منابع آبی استان عنوان کرد: در جلسه آتی شورای حفاظت از منابع آب استان پیشنهادی مبنی بر تعدیل چاههای پروانه دار کشاورزی و تأمین آب باغات قدیمی استان ارائه خواهیم داد.

پویا، اصلاح تعرفه های آب و برق را ضرورتی برای حفظ ارائه خدمات شایسته به مردم و فعال نگه داشتن تأسیسات صنعت آب و برق و تعمیر و نگهداری زیر ساخت های موجود برشمرد.

وی بیان کرد: در خصوص تأمین آب و برق در شرایط عادی قرار نداریم و برای گذر از این شرایط می بایست برنامه ریزی دقیق همراه با راهکارهای علمی و اجرایی داشته باشیم.