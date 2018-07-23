به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ شامگاه گذشته، گفت: عدم رشد واحدهای آموزشی متناسب با رشد جمعیت در شهرها و مسکن مهر به دلیل عدم هماهنگی با آموزش و پرورش منجر به کمبود واحدهای آموزشی در برخی مناطق شهری شده است.اداره ارزیابی و عملکرد بر نحوه ثبت_نام دانش آموزان در مدارس رسیدگی و از حقوق شهروندی اولیا و دانش آموزان صیانت می کنند.

وی ادامه داد: برای کنترل فرایند ثبت نام، گروه هایی از ستاد اصلی وزارتخانه آموزش دیده اند و برای نظارت به مدارس تهران و استان ها اعزام شده اند تا با نظارت کامل بر فرایند ثبت نام مدافع حقوق والدین و دانش آموزان باشند تا حقی از دانش آموزان ضایع نشود. در خصوص تخلف ثبت نام، در برخی موارد حتی ابلاغ مدیران متخلف را لغو کردیم .

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: شهریه مدارس غیر_دولتی با در نظر گیری اقلام هزینه ای مختلف و با حضور موسسین مدارس دولتی، به گونه ای مشخص شده که هم این مدارس ضرر نکنند و هم در حق اولیا اجحاف نشود. بر اساس این تعیین شهریه، سامانه ای طراحی شده است که خانواده ها می توانند با رفتن در این سامانه شهریه ای که هر مدرسه غیر دولتی مجاز به دریافت می باشد را مشاهده کنند. درخصوص مشارکت مالی والدین در مدارس نباید اجبار باشد اما از والدین می خواهم برای خدمات دهی مناسب مدارس به آنها کمک کنند. مدیران مدارس با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها تا جایی که می شود هزینه ها را کاهش دهند.

بطحایی اظهار کرد: براساس قانون مصوبه مجلس سوابق تحصیلی باید به تدریج جایگزین کنکور ورودی دانشگاه ها شود.امسال براساس بررسی ها در شورای برنامه ریزی آزمون ورودی دانشگاه ها، برای سال تحصیلی ۱۳۹۸، سهم سوابق تحصیلی به ۳۰ درصد قطعی تبدیل شود. دروس پایه دوازدهم فقط در سوابق تحصیلی در نظر گرفته خواهدشد و به تدریج پایه های دهم ویازدهم با برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ در سال های بعدی تاثیر در سوابق تحصیلی خواهند داشت.

وی ادامه داد: در اینصورت برخلاف گذشته که فقط کنکور می توانست، مشخص کند چه فردی قبول شود، از این به بعد تلاش های دانش آموزان در طول سال های تحصیلی اثر گذار خواهد بود. عامل ایجاد آزمون ها در مدارس ابتدایی به علت وجود آزمون های مدارس خاص در پایه هفتم بود و به این علت هدف های تربیتی و آموزشی مدارس ابتدایی به حاشیه رفته بود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد به معنای حذف این مدارس نبود و این مدارس در پایه هفتم آزمون هوش و استعداد تحصیلی دارند و نیازی به کتاب تست و جزوه برای این آزمون ها نیست.

وی تصریح کرد: سند ۲۰۳۰ سندی بین المللی است و فقط برای ایران نبوده است که با توجه به ورود مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در عملیاتی نشدن این سند ، کاملا از دستور کار این وزارتخانه خارج و متوقف شده است. خوشبختانه ما اسناد فرادستی قوی تر و غنی تری نسبت به سند ۲۰۳۰ داریم. اگر در مواردی گزارش شود که مدرسه ای به اجرای سند ۲۰۳۰ پرداخته است ، تیم ۳ نفره ای که به منظور نظارت بر مدارس تشکیل شده، بدون سلسله مراتب به مدرسه وارد خواهدشد و مورد را بررسی می کند و با متخلف برخورد خواهدشد.

بطحایی گفت: در دولت دهم مصوبه ای اجرا شد که در آموزش و پرورش مدیران سابق و همه کارکنان را مشمول سختی کار کردند که دیوان محاسبات با استناد به قانون خواهان لغو آن شد و ما پس از سال ها مقاومت و امتناع از حکم دیوان مجبور به اجرای آن شدیم. در نامه ای از رییس مجلس و رییس دیوان محاسبات خواسته ام تا حذف سختی کار فرهنگیان انجام نشود. هیچ ردیف دیگری از حکم حقوقی معلمان حذف نمی شود. بخش اول مطالبات بازنشستگان پرداخت شده است و نوبت بعدی آن انشالله تا شهریورماه پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در خصوص بیمه تکمیلی؛ به دلیل افزایش تعرفه های پزشکی بخشی از محاسبات ما بابت پرداختی که از بیمه شده و از دولت دریافت می شود دچار مشکل شده است و چون حق بیمه با پرداختی ها یکسان و هماهنگ نیست ، زمان پرداخت ها کمی طولانی شده است.