لزوم استفاده از ظرفیت خیرین و نخبگان در پیشبرد اهداف سلامت عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور صبح دوشنبه در جلسه مجمع سلامت شهرستان ری طی سخنانی گفت: بخش حاکمیتی سلامتی مربوط به سیاستگذاری و فراهم کردن زیرساخت های لازم است، اما مردم مهم ترین نقش در موضوع سلامت را ایفا می کنند، دولت نه می تواند و نه منطقی است، که همه امور جامعه را انجام دهد.

وی با اشاره به تجارب دیگر کشورهای جهان افزود: هرچقدر مردم در مسائل اجتماعی، سیاسی و سلامت نقش بیشتری ایفا کنند، موفقیت بیشتر خواهد بود، مشارکت نخبگان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که علاقه مند به حضور در امور خیر هستند، به میزانی که انتظار داریم نیست، باید در بخش سلامت نیز مانند اتفاقی که در مباحث مدرسه سازی و با حضور خیرین شاهد بودیم، رخ دهد.

فرماندار ویژه ری بر عمومی کردن مشارکت مردمی در موضوع سلامت تاکید کرد و گفت: باید از نخبگان اقتصادی بخواهیم، که در خصوص سلامت یار و یاور ما باشند، باید انگیزه را در خیرین ایجاد کرد و آن ها را به سویی هدایت کنیم، تا در ارتقا وضع سلامت ری از ظرفیت آن عزیزان بیشتر استفاده شود، اگر بخواهیم موفق شویم، راهی جز استفاده از ظرفیت مردمی نداریم.

وی وظیفه مسئولان دولتی را همیشگی دانست و گفت: هنر ما این است، که بتوانیم حضور مردم را بیش از قبل شاهد باشیم و از این حضور و مشارکت مردم در گسترش و ارتقا ظرفیت های درمانی بهره ببریم، تا روز به روز دغدغه سلامت مردم کم تر شود، باید در سراسر کشور بستری فراهم کنیم، که اگر کسی مریض شد، دغدغه درمان نداشته باشد، در قانون اساسی هم بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از وظایف اصلی حکومت است و باید با کمک خیرین این بخش را پیش برد.