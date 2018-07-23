با محتکرین و گرانفروشان به جد برخورد می شود

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر بر نظارت از بازار زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر تغییرات قیمتی محسوسی در سطح کشورداشتیم ولی باید در بازار تعادل ایجاد شود.

وی بابیان اینکه نظارت از بازار شهر زنجان را از ۱۰ اکیپ به ۱۶ اکیپ افزایش دادیم، اظهار کرد: در همین راستا تلفن گویا ۱۲۴ تا ۷.۳۰ آماده ثبت گزارش‌های مردمی است و سامانه پیامکی برای دریافت شکایات به‌روز است و به‌محض دریافت شکایت با متخلفین برخورد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: باید بازرسی‌ها طوری انجام شود که مزاحمت‌های صنفی ایجاد نشود و بازرسی ها هم از دیدگاه مردم ضعیف جلوه داده نشود.

فغفوری بر ایجاد تعادل در بازار تأکید کرد و گفت: نباید با روان مردم بازی کرد و در این میان به واردکننده‌ها و عمده‌فروش‌ها بیشترین فشار راداریم.

وی ابراز کرد: هر محموله‌ای که وارد کشور شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ بوده و در سطح کشور به‌محض آماده شدن لیست واردکنندگان کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ در اختیار مردم قرارگرفته و با وارد کننده هایی که احتکار کنند و گران‌فروشی بکنند به جد برخورد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: باید در بازار امنیت روانی ایجاد شود و مردم در آرامش باشند و قابل‌قبول نیست که واردکننده، کالایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به قیمت بالایی به مردم عرضه کند.