جشنواره لیلم در رونق بازار موسیقی موثر است

محمدابراهیم عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی جشنواره لیلم گفت: این جشنواره در بازار موسیقی رونق خوبی ایجاد کرده است و یکی از اهداف جشنواره لیلم این است تا از سپرده شدن سازها در موزه ها و صندوقچه ها جلوگیری شود و خوشبختانه در راه رسیدن به این هدف موفق بوده ایم.

این پژوهشگر موسیقی مازندران ادامه داد: همچنین باید جوانان ونسل جدید را به موسیقی علاقمند کنیم تا از فراموشی موسیقی بومی جلوگیری شود و جشنواره لیلم از جشنواره موسیقی نواحی و فجر در سال های گذشته بهتر عمل کرد زیرا آنها دارای بودجه های میلیاردی هستند و ما بودجه ای نداریم.

عالمی با عنوان اینکه درجشنواره موسیقی فجر برای گروههای موسیقی بلیت فروشی می شود اما در جشنواره لیلم این کار صورت نمی گیرد افزود: همچنین جشنواره لیلم دارای آرشیو خوب و قوی است.

پژوهشگر موسیقی مازندران یادآور شد: جشنواره موسیقی لیلم سبب شده تا نگاه به افغانستان عوض و موسیقی این کشور در مازندران شنیده شود و این امر نقش هنر را در صلح و دوستی نمایان کرده است.

وی گفت: در این جشنواره از دوره اول از پیشکسوتان تجلیل شده است و این امر از اصول شورای سیاستگذاری است و امسال آموزشگاههایی که در آن موسیقی بومی تدریس می شود، تجلیل خواهند شد.

عالمی، با بیان اینکه رشد حضور هنرمندان موسیقی بومی در جشنواره مطلوب بوده است از خانواده ها خواست تا فرزندان خود را به سمت موسیقی محلی سوق دهند.

جشنواره موسیقی البرزنشینان لیلم از اول تا ۵ مرداد ماه در پنج شهر مازندران و یک شهر استان سمنان در حال برگزاری است.