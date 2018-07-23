«عبابافی» حمایت شود/ لزوم ارائه تسهیلات و تکمیل زنجیره تولید

سید کمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصویب ثبت ملی شدن عبابافی روستای کردوان با همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر خبر داد.

وی افزود: به دنبال پیگیری های معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر، چندی قبل دومین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی در عمارت تاریخی کوشک تهران با حضور مدیران کل استان‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرها برگزار شد و به دفاع از این طرح پرداختیم که خوشبختانه به تصویب ثبت ملی این صنعت دستی منجر شد.

شهریاری اضافه کرد: کیفیت منحصر بفرد پارچه عبای تولیدی در این روستا مورد اتفاق همه کارشناسان است و امروزه عبای بافته شده این روستا با قیمت های بسیار مناسبی در کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش رسیده و مورد استفاده روحانیون داخل کشور نیز هست.

کیفیت بالای عبای دشتی

وی گفت: کیفیت پارچه تولیدی و رنگ‌های خاص سفید و سیاه آن که از پشم شترهای سفید و سیاه تولید می‌شود در ایران بی نظیر بوده و با توجه به کارکرد مناسب آن در فصول مختلف سال، امکان استفاده این پارچه در صنایع نساجی برای تولید مانتو، کت، شال و روسری و ... نیز وجود داشته و نمونه های اولیه آن نیز تولید و عرضه شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این صنعت دستی در منطقه دارای قدمت چندصدساله بوده و به هنر ذاتی مردم فرهنگ دوست شهرستان دشتی و روستای کردوان تبدیل شده است.

وی افزود: اکنون که این صنعت به ثبت ملی رسیده است، مسئولین اجرایی استان و شهرستان می بایست با حمایت همه جانبه از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی شهرستان، زمینه فعالیت بیشتر این صنعت را از طریق ارائه تسهیلات طرح اشتغال روستایی و گسترش امکانات پرورش شتر و راه اندازی کارگاه های کوچک و بزرگ و تکمیل زنجیره تولید آن فراهم کنند.

توسعه اشتغال پایدار روستایی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ثبت ملی این هنر دستی را دارای مزایای زیادی برشمرد و تصریح کرد: شناخته شدن این هنر بعنوان یک هنر ملی میتواند منجر به ایجاد مراکز فروش محلی و ملی، توسعه اشتغال پایدار روستایی و جذب و هدایت گردشگران داخلی و خارجی در کنار دیگر جاذبه‌های توریستی منجر شود و اگر حمایت لازم از این پتانسیل ارزشمند بوجود آمده و موجبات گسترش همه جانبه آن فراهم شود، امکان ثبت جهانی این هنر ارزشمند دستی نیز وجود دارد.

شهریاری گفت: همت همه دست اندرکاران و تلاشگران شهرستانی، استانی و ملی، بویژه مدیریت و مجموعه اداره کل میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی استان بوشهر که باعث این اتفاق مهم و ارزشمند شده اند شایسته تقدیر است.