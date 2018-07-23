  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

نماینده دشتی و تنگستان:

«عبابافی» حمایت شود/ لزوم ارائه تسهیلات و تکمیل زنجیره تولید

«عبابافی» حمایت شود/ لزوم ارائه تسهیلات و تکمیل زنجیره تولید

بوشهر - نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت ملی عبابافی کردوان دشتی، گفت: ارائه تسهیلات مناسب و تکمیل زنجیره تولید این صنعت ضروری است.

سید کمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تصویب ثبت ملی شدن عبابافی روستای کردوان با همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر خبر داد.

وی افزود: به دنبال پیگیری های معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر، چندی قبل دومین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی در عمارت تاریخی کوشک تهران با حضور مدیران کل استان‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرها برگزار شد و به دفاع از این طرح پرداختیم که خوشبختانه به تصویب ثبت ملی این صنعت دستی منجر شد.

شهریاری اضافه کرد: کیفیت منحصر بفرد پارچه عبای تولیدی در این روستا مورد اتفاق همه کارشناسان است و امروزه عبای بافته شده این روستا با قیمت های بسیار مناسبی در کشورهای حوزه خلیج فارس به فروش رسیده و مورد استفاده روحانیون داخل کشور نیز هست.

کیفیت بالای عبای دشتی

وی گفت: کیفیت پارچه تولیدی و رنگ‌های خاص سفید و سیاه آن که از پشم شترهای سفید و سیاه تولید می‌شود در ایران بی نظیر بوده و با توجه به کارکرد مناسب آن در فصول مختلف سال، امکان استفاده این پارچه در صنایع نساجی برای تولید مانتو، کت، شال و روسری و ... نیز وجود داشته و نمونه های اولیه آن نیز تولید و عرضه شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این صنعت دستی در منطقه دارای قدمت چندصدساله بوده و به هنر ذاتی مردم فرهنگ دوست شهرستان دشتی و روستای کردوان تبدیل شده است.

وی افزود: اکنون که این صنعت به ثبت ملی رسیده است، مسئولین اجرایی استان و شهرستان می بایست با حمایت همه جانبه از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی شهرستان، زمینه فعالیت بیشتر این صنعت را از طریق ارائه تسهیلات طرح اشتغال روستایی و گسترش امکانات پرورش شتر و راه اندازی کارگاه های کوچک و بزرگ و تکمیل زنجیره تولید آن فراهم کنند.

توسعه اشتغال پایدار روستایی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ثبت ملی این هنر دستی را دارای مزایای زیادی برشمرد و تصریح کرد: شناخته شدن این هنر بعنوان یک هنر ملی میتواند منجر به ایجاد مراکز فروش محلی و ملی، توسعه اشتغال پایدار روستایی و جذب و هدایت گردشگران داخلی و خارجی در کنار دیگر جاذبه‌های توریستی منجر شود و اگر حمایت لازم از این پتانسیل ارزشمند بوجود آمده و موجبات گسترش همه جانبه آن فراهم شود، امکان ثبت جهانی این هنر ارزشمند دستی نیز وجود دارد.

شهریاری گفت: همت همه دست اندرکاران و تلاشگران شهرستانی، استانی و ملی، بویژه مدیریت و مجموعه اداره کل میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی استان بوشهر که باعث این اتفاق مهم و ارزشمند شده اند شایسته تقدیر است.

کد مطلب 4354615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها