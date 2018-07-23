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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کتاب فرهنگ ناب اسلامی منتشر شد

کتاب فرهنگ ناب اسلامی منتشر شد

کتاب فرهنگ ناب اسلامی مبانی و الگوهای مفهومی، پنجمین کتاب گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی است که به قلم حجت الاسلام علی ذوعلم به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرهنگ اسلامی» چیست؟ آیا فرهنگ اسلامی را در معارف و اخلاق و احکام دین خلاصه می‌کنیم یا فرهنگ جوامع مسلمان را فرهنگ اسلامی می‌دانیم؟ فرهنگ اسلامی چه نسبتی با فرهنگ جوامع مسلمان برقرار می‌کند؟ آیا فرهنگ سنتی جوامع مسلمان لزوماً فرهنگ اسلامی است و آداب و روش‌های جدید لزوماً غیراسلامی است؟ نقش تاریخ، دین و فناوری در ساخت فرهنگ جوامع چگونه با هم پیوند برقرار می‌کند؟… اینها همه پرسش‌هایی که در این کتاب رهیافت‌هایی برای پاسخ به آن ارائه شده است.

اساسی‌ترین مولفه‌های فرهنگ ناب اسلامی در پنج ارزش اساسی عقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق به عنوان شبکه مفهومی درهم تنیده، الگوی مفهومی مهندسی فرهنگ اسلامی را شکل می‌دهد و نیز ارتباطات پنج‌گانه «انسان» با خود، خدا، خلیفه خدا، خلق و خلقت بسترهای اصلی ساخت فرهنگ ناب اسلامی است. فرهنگ ناب اسلامی، جامعه بشری را در بستر «فرهنگ توحیدی» به سوی «توحید فرهنگی» صیرورت می‌بخشد.

کتاب «فرهنگ ناب اسلامی» مبانی و الگوهای مفهومی به قلم حجت الاسلام علی ذوعلم، با قیمت ۳۷،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.

کد مطلب 4354616

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