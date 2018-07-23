حل مشکل ریزگردها در منطقه سیستان نیازمند راهکارهای علمی است

حبیب الله دهمرده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای مقابله با مشکل ریزگردها در منطقه سیستان جلسات متعددی با مسئولان سازمان محیط زیست کشور برگزار شده که در این جلسات به دنبال راهکاری فرادستی وعلمی بوده ایم.

وی با اشاره به مشکل تامین آب در منطقه سیستان افزود： طرح آب های ژرف برای اولین بار در کشور در این منطقه مطرح و عملیاتی شده است.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح مطالعات آب های ژرف در منطقه سیستان رو به پایان رسیده است و به موازات آن موضوع حق آبه رودخانه هیرمند و انتقال آب از دریای عمان نیز در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب که معادل ۱۰ برابر آب انتقالی از زابل به زاهدان است سالیانه از سطح چاه نیمه ها تبخیر می شود، گفت: همه تلاش ام این است که مشکل آب منطقه سیستان را حل کنم.

دهمرده تصریح کرد: از همین رو علاقه مندم تا بر اساس دانش و ظرفیتی که وجود دارد در این مسیر حرکت کنم و البته در خصوص انتقال آب از دریا عمان نیز جلسات متعددی پیش بینی شده است.