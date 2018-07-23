دستگیری اختلاس گر ۱۵ میلیارد ریالی بانک در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: درپی شکایت اداره حقوقی یکی از بانک های شیراز مبنی بر اختلاس توسط یکی از کارمندان، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی دریافتند که کارمند یکی از بانک ها از تعدادی مشتریان با ترفند خاصی مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برداشت و به حساب شخصی خود واریز کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بلافاصله مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی فرد مورد نظر را در شیراز شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فارس با بیان اینکه این اختلاس گر برای بازجویی و ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد، عنوان کرد: متهم در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اختلاس در بانک اقرار و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.