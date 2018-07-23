رویکرد دولت حمایت از بخش خصوصی در حوزه ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح استخر چندمنظوره در کرج اظهار کرد: خوشبختانه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باهمت همه مسئولان فضاهای ورزشی کشور بسیار افزایشیافته است و این میتواند باعث رشد ورزش باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای مسلح، شهرداریها، آموزشوپرورش و دیگر ارگانها فضاهای بسیار زیادی ورزشی را در این چهار دهه افتتاح کردهاند، گفت: این مهم به کمک حوزه ورزش آمده است.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه در مدیریت بهره برداری از پروژههای ورزشی باید تعامل بیشتری میان دستگاههای مرتبط صورت گیرد، گفت: باید تمرکز بیشتری برای بهره برداری از فضاهای ورزشی در سراسر کشور وجود داشته باشد، فعالیتهای بخش خصوصی درزمینهٔ ورزش بسیار چشمگیر بوده است.
سلطانی فر اضافه کرد: ۱۸ هزار و ۵۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در کشور فعالیت دارند که نیمی از این تعداد را باشگاه بدنسازی تشکیل میدهند، سیاست دولت حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری ورزشی ازلحاظ اقتصادی ضریب بازگشت سرمایه زیادی دارد و کمتر از سه سال سرمایهگذاری محقق خواهد شد، گفت: رویکرد اصلی دولت حمایت از بخش خصوصی است امیدواریم در این حوزه گامهای مهمی برداشته شود.
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