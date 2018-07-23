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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

صهیونیستها مرحله تازه‌ای ازتعرض به مقدسات فلسطین را آغاز کرده‌اند

صهیونیستها مرحله تازه‌ای ازتعرض به مقدسات فلسطین را آغاز کرده‌اند

نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرحله جدیدی از تعرض به مقدسات فلسطینیان را کلید زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «صالح العاروری» نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت که یورش گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد مبارک الاقصی با حمایت عملی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و پشتیبانی دولت اسرائیل نشانگر آغاز اجرای قانون کشور یهود و مرحله تازه‌ای از تعرضات به مقدسات فلسطین و مردم بیت المقدس است.

عاروری ضمن تمجید از پایداری و استقامت سلحشورانه جوانان و زنان فلسطینی در مصاف با اشغالگران صهیونیست، خواستار عزیمت گسترده فلسطینیان ساکن کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ به مسجد الاقصی جهت مقابله با اقدامات تروریستی شهرک نشینان اسرائیلی و زورگویی‌های دولت صهیونیستی شد.

وی با بیان اینکه ما در آستانه سالروز حماسه مقابله فلسطینیان با گیت‌های امنیتی اسرائیل در دروازه های مسجد الاقصی هستیم، افزود: ما بر این باوریم که ملت فلسطین هرگز به دشمن صهیونیستی اجازه پیاده کردن طرح‌هایی را که هویت اسلامی مسجد الاقصی را مخدوش می کند، نخواهد داد.

وی تاکید کرد که باید امت‌های عربی و اسلامی برای دفاع از قبله نخست مسلمانان یکپارچه قیام کنند و همه جانبه از پایداری مردم قدس پشتیبانی کنند.

عاروری خاطرنشان کرد که تشدید تعرضات اشغالگران صهیونیست به مسجد الاقصی، تلاش جدی در راستای برقراری وحدت ملی را می‌طلبد.

کد مطلب 4354639

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      صهیونیستهای زبون به زودی به گور خواهند رفت. ظلم عمر ظالم را کوتاهتر خواهد کرد. زنده با مسلمانان مقاوم فلسطین و مرگ برصهیونیسم جهانخوار و کودک کش

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