ادای احترام استاندار تهران به شهدای قدس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر دوشنبه و پس از ورود به شهرستان قدس، به گلزار شهدای این شهرستان عزیمت و با اهدای شاخه گل و نثار فاتحه نسبت به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

سفر به قدس، چهارمین سفر دور دوم سفرهای شهرستانی استاندار تهران پس از انتصاب به این سمت است.

مقیمی پس از ادای احترام به شهدای والامقام انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافع حرم با حضور در مراکز صنعتی و واحدهای تولیدی شهرستان قدس، از نزدیک با مشکلات آن ها آشنا خواهد شد.

استاندار تهران پیش از این و در سفر به قرچک با بیان این که «می خواهم از نزدیک با مشکلات تولیدکنندگان آشنا شوم. » هدف از دور دوم سفرهای شهرستانی خود را رفع موانع تولید در استان تهران دانسته بود.

پیگیری مصوبات دور اول سفرهای شهرستانی، نیز هدف دیگر مقیمی از سفر به شهرستان های ۱۶ گانه استان تهران است.

پیش از این، استاندار تهران در دور دوم سفرهای شهرستانی خود، به شهرستان های پاکدشت، رباط کریم و قرچک سفر کرده و مشکلات این شهرستان ها را پیگیری و تصمیماتی برای حل آن ها اتخاذ کرده بود.

البته تعدادی از کارشناسان از نحوه بازدیدها و نیز نحوه انتخاب واحدهای صنعتی و تولیدی برای بازدیدهای استاندار تهران انتقاد کرده و آن ها را گزینشی دانسته اند.