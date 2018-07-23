تجهیز و مقاوم سازی مدارس خمین نیازمند ۱۴میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خمین، اظهار کرد: با توجه به آماده سازی فضاهای آموزشی در راستای پروژه مهر، بیشترین نیاز مدارس شهرستان خمین در بخش کارگاهی، آزمایشگاهی و تجهیزات رایانه ای است.

وی با بیان اینکه در بخش تعمیر و مقاوم سازی، آسفالت و ایزوگام پشت بام مدارس باید مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: ۱۴۰ هزار متر مربع مدارس خمین نیازمند ایزوگام و مقاوم سازی است و می طلبد برای ایزوگام سالانه ۹ هزار متر مربع مدارس این شهرستان برنامه ریزی اصولی انجام شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین ادامه داد: به دلیل عدم تعادل جمعیتی در سطح شهر خمین بسیاری از مدارس و فضاهای آموزشی با تراکم دانش آموزان مواجه هستند و در بسیاری از مناطق کمبود دانش آموزان احساس می شود، بنابراین نیاز است احداث مدارس در شهرک های تازه تاسیس خمین با بهره گیری از ظرفیت خیرین مد نظر قرار گیرد.

محمدی نقش خیرین در ایجاد فضای آموزشی و احداث مدارس در شهرک های تازه تاسیس شهرستان خمین را مهم تلقی کرد و افزود: در همایش مجمع خیران خمینی مقیم تهران، خیران نیک اندیش در ساخت پنج مدرسه، یک دانش سرا و کمک های نقدی مشارکت و تعهد کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین تصریح کرد: در راستای کاهش استرس دانش آموزان برای ورود به مدارس نمونه دولتی براساس دستور وزیر در سال گذشته مبنی بر تبدیل این مدارس به مدارس هیات امنایی و جذب دانش آموزان بر اساس هوش و همچنین تغییر نام مدارس نمونه به مدارس محروم برای جذب دانش آموزان نیازمند برنامه ریزی شد.

محمدی افزود: بر این اساس با توجه به محرومیت شهرستان خمین، جذب دانش آموزان مناطق روستایی فاقد پایه متوسطه اول و دانش آموزان دارای سهمیه فرهنگی ایثارگران و فعالیت دانش آموزان در برنامه های فرهنگی ورزشی، همچنین دانش آموزانی که در پایه پنجم و ششم توانستند نمرات خیلی خوب کسب کنند بر اساس شاخص و کسب امتیاز مد نظر در دستور کار قرار دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و دقیق تر در این زمینه است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش یک نظام پویا بوده و بیشترین تماس را با افراد جامعه دارد، در بعد آموزشی، منابع درآمدی و هزینه های مربوطه نیازمند تغییر و اصلاح اصولی و به کارگیری قوانین کارآمد متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین ادامه داد: در نظام آموزش و پرورش با توجه به تربیت و آموزش نسل های آینده در شکل گیری جامعه پویا و فعال، تغییر و اصلاح به صورت محدود انجام می شود، بنابراین تغییرات اصولی در این زمینه نیازمند مشارکت و عزم همگانی دستگاه های اجرایی در سطح ملی، استانی و منطقه ای است.