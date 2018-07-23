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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

قطر: دوحه به دنبال افزایش تنش‌ها با امارات نیست

قطر: دوحه به دنبال افزایش تنش‌ها با امارات نیست

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دوحه به دنبال افزایش تنش ها با امارات نیست اما ابوظبی قصد ندارد وارد مذاکرات دیپلماتیک با دوحه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «لولوه الخاطر» سخنگوی وزارت خارجه قطر سخنانی را در خصوص روابط این کشور با امارات مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: دوحه قصد ندارد تنش ها با امارات متحده عربی را افزایش دهد. 

وی افزود: آنچه که برای ما مهم است، این است که برای جلوگیری از متضرر شدن هموطنان خود در سایه اقدامات اماراتی ها، به مجاری قانونی متوسل شویم.

این مقام قطری اظهار داشت: متأسفانه دولت امارات پس از شکایت دوحه از ابوظبی در دیوان کیفری بین المللی،  وارد هیچگونه مذاکرات دیپلماتیک با قطر نشده است.

کد مطلب 4354662

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