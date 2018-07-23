به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «لولوه الخاطر» سخنگوی وزارت خارجه قطر سخنانی را در خصوص روابط این کشور با امارات مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: دوحه قصد ندارد تنش ها با امارات متحده عربی را افزایش دهد.

وی افزود: آنچه که برای ما مهم است، این است که برای جلوگیری از متضرر شدن هموطنان خود در سایه اقدامات اماراتی ها، به مجاری قانونی متوسل شویم.

این مقام قطری اظهار داشت: متأسفانه دولت امارات پس از شکایت دوحه از ابوظبی در دیوان کیفری بین المللی، وارد هیچگونه مذاکرات دیپلماتیک با قطر نشده است.