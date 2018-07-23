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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

تا ۲۰ مرداد؛

مهلت ثبت نام پذیرش اتباع غیرایرانی دانشگاه تربیت مدرس تمدید شد

مهلت ثبت نام پذیرش اتباع غیرایرانی دانشگاه تربیت مدرس تمدید شد

مهلت ثبت نام پذیرش اتباع غیرایرانی (خارجی) در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه تربیت مدرس تا ۲۰ مردادماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام پذیرش اتباع غیرایرانی (خارجی) در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۸-۹۷  در دانشگاه تربیت مدرس تا پایان روز شنبه ۲۰ مرداد ماه تمدید شد.

داوطلبان باید در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام و بارگذاری تمامی مدارک الزامی خود در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام کنند. همچنین به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پذیرش داوطلبان به صورت بورسیه (از طریق ارائه معرفی نامه از وزارتخانه های علوم و بهداشت) یا غیربورسیه (پرداخت شخصی شهریه تحصیلی توسط داوطلب) انجام می شود.

دانشگاه تربیت مدرس در راستای اولویت برون گرایی و حضور فعال بین المللی که یکی از ۴ اولویت اصلی طرح تحول راهبردی دانشگاه است، اقدام به جذب دانشجویان غیر ایرانی کرده است.

درحال حاضر ۱۲۵ دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 4354674

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